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港媒：中共十八大以來極端重視意識形態

中央社／ 香港12日電

據分析，中共十八大以來，最高領導人極端重視意識形態，「不斷空降大將執掌南粵宣傳部」，以加強歷練。

星島日報今天刊文指出，在上述運作下，短短10年間，廣東宣傳系統「風生水起」，出了6名正部級高官，最新一位是曾經長期在中共廣東省委宣傳部工作的莫高義，昨天晉升為中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任。

文章表示，除了莫高義，中國三大央媒的一把手庹震、慎海雄、傅華，全部擔任過廣東省委宣傳部長，仕途軌跡相近；庹震、慎海雄南下廣東前都曾擔任新華社副社長，傅華則是經濟日報總編輯，三人回到北京後也都先擔任中宣部副部長。

庹震現任中共中央機關報人民日報社長，慎海雄是中央廣播電視總台台長兼總編輯，傅華則是國家通訊社新華社社長，三人均為中共中央委員。

此外，接替傅華執掌廣東宣傳部的張福海，曾任中國外文局局長，現任中紀委副書記，也是正部級。

據指出，中共十八大閉幕不久，庹震鐵腕處理「南方週末新年獻詞事件」，扭轉了南方系「右傾」導向，協助他處理這場風波的省委宣傳部常務副部長、南方報業傳媒集團黨委書記楊健，不久升任香港中聯辦副主任。

楊健留下的這兩個職務，省委宣傳部常務副部長一職由前汕尾市委書記鄭雁雄接替，莫高義則擔任南方報業傳媒集團黨委書記。

鄭雁雄現任香港中聯辦主任，與莫高義同為正部級。

文章認為，中共十八大以來所以空降大將前往廣東宣傳部歷練，是因為廣東毗鄰香港和澳門，有「中國南大門」之稱，既是經濟大省，也位處意識形態鬥爭前線。

中共 廣東 香港

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