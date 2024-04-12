拜岸會加強軍事同盟 陸駐日使館：搞小圈只會引火燒身

日本首相岸田文雄10日與美國總統拜登在白宮舉行會談並發表聯合聲明，將加強美日軍事同盟，並提及維持台海和平穩定的重要性，也觸及釣魚台、南海等議題。對此，中國大陸駐日本大使館發言人11日回應，在軍事安全領域搞「小圈」，最終只會引火燒身；並稱台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部干涉。

據大陸駐日大使館網站，陸駐日使館發言人指出，日方不顧中方一再規勸，執意在日美領導人會晤和聯合聲明中大肆操弄涉華議題，嚴重干涉中國內政、損害中方利益。日美也大幅強化軍事同盟，渲染陣營對抗，將推高衝突風險，威脅區域和平穩定。

該發言人表示，日方有關做法違反中日四個政治文件原則，違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

該發言人稱，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，無論日美說什麼做什麼都改變不了釣魚島屬於中國的客觀事實。台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部干涉，日方應恪守承諾、謹言慎行。

該發言人並稱，中國在東海、南海問題上的立場主張有充分歷史和法理依據。日本不是南海問題當事方，應停止挑動對抗的攪局行徑。

該發言人強調，日美同盟作為冷戰產物，不應針對第三方，更不應損害第三方利益。在軍事安全領域搞「小圈」的做法完全是逆時代潮流而動，最終只會引火燒身。

該發言人表示，中方鄭重敦促日方尊重中國核心利益和重大關切，切實落實全面推進戰略互惠關係的重要共識，停止做以鄰為壑、干涉中國內政、損害中方利益的事，避免中日關係受到更大損害。

值得注意的是，在「拜岸會」觸及釣魚島議題，大陸海警隨後在釣魚台周邊展開巡航。大陸海警12日上午發布消息指，「4月12日，中國海警2502號艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航。這是中國海警依法所進行的維權巡航活動。」