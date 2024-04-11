【重磅快評】馬英九千行淚 恐不如他一句話

馬英九乘機今天返回台灣。昨天馬習會無疑是此行的高潮，從大疆無人機、比亞迪仰望U8、黃花崗、黃帝陵，一路到盧溝橋抗日紀念館、北京故宮，終於在習近平的會晤及晚宴後劃上休止符。

這一趟碰到花蓮大地震，馬英九被搶走媒體關注視野，整個行程都被太魯閣的地震煙塵遮蔽了。如果從宣傳的角度，效果勢必大打折扣。

習近平說了什麼？朝野當然要聽上一聽，但平常的販夫走卒、底層庶民，還是去討自己的生活，這些訊息就算聽了大概也聽不怎懂。

這就是民進黨冷處理馬英九的真實想法。反正老百姓搞不懂那些高深的文字，尤其是「九二共識」早就被他們弄得臭薰薰，像是賣酸了的便當，民眾一聽就是排斥心理，有幾個人會反覆推敲，研究個透徹？

但民進黨就高枕無憂了嗎？非也。他們深深地懼怕另外一種人，這些人去得多了，他們構築的訊息繭房就破了個大洞，想補也補不起來。這一種人就是以鍾明軒為代表的年輕網紅。

鐘明軒從一個親綠網紅到表明自己熱愛中華文化，這個殺傷力才是民進黨畏懼的。他的粉絲超過百萬，以前是捧蔡英文的。他邀蔡英文到自己的頻道上暢談，蔡英文就拿到了最貼近年輕人心靈政治人物的標籤，她的路線也形同被認證背書了一樣。

但今年，鍾明軒親自到大陸旅行，看了北京跟上海，搭了時速達350公里的京滬高鐵，突然覺得自己像是劉姥姥進大觀園，根本是個鄉巴佬。他在飯店裡直播，開門見山說：「我真的很喜歡這個地方」，連綠媒最喜愛批判的人民素質，鍾明軒也下了定論：「他們人民真的沒有像新聞上說的一樣，那麼沒有素質」。

鍾明軒那些誇張但又真誠的言論，打到的就是馬英九打不到的那些人。馬英九一路上，從黃花崗流淚到八達嶺長城，年輕人全然不懂那是什麼感情，很可能連一路上跟著他的大九學堂學生，都難以理解。鍾明軒一句話，可能就勝過馬英九千行淚。

鍾明軒為什麼突然間轉性了呢？無非就是抖音這一類短影音平台的盛行，將民進黨編織的謊言一一揭穿。鍾明軒一定是看了這些新揭露的訊息，看到了大陸的進步境況，決心親自去走一趟，眼見為憑。但三年前，他曾親口說過他不想去大陸，三年後有此轉變，自必是被一些訊息所激盪了。

而這才是橫亙在賴清德前方的巨石。他的台獨理念愈來愈顯得蒼白，這一個因當年蘇聯瓦解而觸發的浪漫目標，絲毫不切實際。年輕人已經開始理解，賴清德所謂必須付出的「代價」，無非就是他們等待揮灑的燦爛生命，但就算付出了生命，那個目標也終究不會到來。