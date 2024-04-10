馬習二會 趙春山：緩和兩岸關係 但轉危為安要看賴清德

馬習二會10日下午在北京登場，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向本報分析，2015年的馬習會共同確認了「九二共識」，為下一任總統處理兩岸關係「搭橋」，而今次兩人再度會晤，則是大陸透過馬英九向520將上任的準總統賴清德釋出訊息，反台獨、九二共識，彼此都是中華民族的一份子，「條件很清楚地擺在那裡」，兩岸關係能否轉危為安，就看賴政府如何回應。

趙春山10日接受本報採訪時表示，馬習二會短期內對兩岸關係具有緩和作用，但不表示可以轉危為安，因為馬英九現在已無公職、黨職，「球」還是丟給賴清德還有美國，他認為，賴若不接球，520之後的情況可能不會像過去八年維持「相對和平」的情況。

趙春山指出，從馬、習二人談話可見，雙方有很多共識，譬如九二共識的重要性、反台獨，並從中華民族與文化把台灣跟大陸有機的連結起來。他表示，2015年馬習會主要強調兩岸要交流，這次民族大義、文化成為關鍵詞，凸顯雙方擔心台灣近8年來的「去中國化教育」恐不只讓兩岸漸行漸遠，而是越走越遠。而兩人皆強調兩岸青年交流之必須，「也就是把很多兩岸的問題擺在未來了」。

趙春山分析，習近平在談話中沒有講一國兩制、也沒講到和平統一，主要釋出軟性訴求，重點強調中華民族跟文化。他指出，若綠營人士想藉此大作文章，恐怕會讓對岸覺得台灣「真的是非我族類，其心必異，這樣和平的希望豈不就沒有了」。

習近平在此次會晤中還提到，「海峽距離阻隔不了兩岸同胞的骨肉親情；制度不同也改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實；外部干涉也阻擋不了家人團圓的歷史大事。」

趙春山指出，這意味著習也承認兩岸制度的不同，某種程度算是「各表」，但必須是在「一個中國」的框架下，台灣不能從中國分裂出去，也具有反台獨的意涵。至於第三句，他認為某種程度是講給美國聽的。

趙春山還認為，大陸透過此次會晤，向外界傳遞「台灣問題是兩岸中國人的事情，而且兩岸是可以和平相處的」的意義，同時在兩岸近期關係緊繃之下，緩和大陸內部，尤其武統的聲音。

馬習二會，參與的陸方代表有三個中共中央政治局常委層級官員，包含習近平、蔡奇、王滬寧，高規格凸顯對馬的重視。趙春山認為，這次會晤的安排很明顯是由習辦親自下指令，由國台辦來執行。