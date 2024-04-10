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馬英九引魯迅金句喻兩岸 對習說戰火是不可承受之重

聯合報／ 記者廖士鋒陳政錄／北京—台北即時報導
馬習二會在北京人民大會堂東大廳舉行，兩人會前微笑握手。記者廖士鋒／攝影
馬習二會在北京人民大會堂東大廳舉行，兩人會前微笑握手。記者廖士鋒／攝影

「馬習二會」10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」舉行，馬英九提及，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，喊話應堅持「九二共識」、反對「台獨」求同存異。他還引述魯迅名言對習近平說，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重。

前總統馬英九10日下午在北京人民大會堂和中共總書記習近平會面，據馬英九現場致詞和馬方面提供的內容，馬英九首先以「習總書記」稱呼習，並向在場者問好，接著感謝這幾天他帶台灣青年學子訪陸時陸方的熱誠接待，讓他感受到兩岸之間血濃於水的情感。

馬英九說，中華民族過去經歷了百年屈辱，最近30年，在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路。雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。「這也是2015年我與習先生會面時，雙方達成重要的共同信念。」

馬英九提到，去年他帶台灣青年學子來訪，並邀大陸師生回訪，兩岸的年輕人代表中華民族的未來。他說，對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的台灣，對中華民族來說，沒有和平共榮的兩岸，也不會有璀璨光明的未來。「我誠摯地希望，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏。」

馬英九接著表示，最近兩岸情勢緊張，引發不少台灣民眾不安，但我始終記得魯迅先生說過，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，兩岸的中國人，絕對有足夠的智慧，和平處理各項爭端，避免走向衝突。

馬英九最後說，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識。未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持「九二共識」、反對「台獨」求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。我誠摯期盼：兩岸互利共榮，攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

馬英九引述作家魯迅名言對習近平說，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重。記者廖士鋒／攝影
馬英九引述作家魯迅名言對習近平說，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重。記者廖士鋒／攝影
馬習10日在北京重演「世紀之握」。記者廖士鋒／攝影
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