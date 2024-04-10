快訊

民主基金會今董事會 順利推舉韓國瑜出任董事長

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港佐敦道健身房大火 已造成5死41人傷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
4月10日上午，香港佐敦道一處健身房發生大火，已造成5人死亡，41人受傷。（香港中通社）
4月10日上午，香港佐敦道一處健身房發生大火，已造成5人死亡，41人受傷。（香港中通社）

香港佐敦道一處健身房，10日上午7時53分發生火災，根據警方最新數據，已造成5人死亡，41人受傷。

香港中通社報導，消防處發布，消防在大廈多樓層及受影響單位救出250人，另有50人自行疏散，事件共造成41人受傷，其中10人嚴重、12人普通、19人輕傷，涉及16男25女，年齡約在18到94歲。

消防處人員將其中38名傷者送院，另外3人接受初步治理後拒絕送院，送院38人中有5人在醫院搶救後證實不治，傷勢主要為燒傷及吸入性損傷。

消防處指出，起火位置是一樓與二樓的大堂，該兩樓層有健身中心和賓館，5名死者分別於2樓走廊、7至8樓梯間被發現。

對此次事故，香港特首李家超10日表示極度哀痛，並指示醫院管理局全力救治傷者。西九龍重案組正調查意外起因。

香港政務司長陳國基表示對大火感到震驚及傷痛，並指出港府重視此一事件，必定會調查、了解起火成因。

健身房 香港特首

延伸閱讀

巴黎奧運全港免費看 政府購入轉播權撐港將、刺激經濟

港零售額連升15月 商舖空置6年新低 首季訪港客年增1.5倍

七欖賽3天吸10萬人 特首李家超：帶旺香港

23條生效…李家超：涉國安重罪 一般不獲減刑

相關新聞

歐盟對中國風電企業反補貼調查 毛寧：對歐歧視性措施高度關切

大陸外交部發言人毛寧4月10日主持例行記者會時，被問到歐盟今天宣布對中國風力渦輪機供應商進行調查時表示，「我想外界對歐盟...

馬習二會「東大廳」握手16秒 共三政治局常委會馬高規格

「馬習二會」於10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場。地點非先前外界預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，而是大陸...

尹錫悅登巡邏艦視察 要求加強應對陸漁船非法捕撈問題

據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅9日在捕蟹旺季登艦，視察針對中國大陸非法捕撈漁船的打擊犯罪行動現場，要求海警將國民利益和安全...

香港佐敦道健身房大火 已造成5死41人傷

香港佐敦道一處健身房，10日上午7時53分發生火災，根據警方最新數據，已造成5人死亡，41人受傷。

毛新宇回湖南韶山祭祖 被攙扶不尋常？網：畫面資訊量大

清明祭祖是中國傳統習俗。有湖南省湘潭市韶山網友表示，毛澤東孫子毛新宇清明節期間帶著妻兒一家四口回韶山家鄉祭祖。網上影片顯...

中使館批美無端滋擾：2021年7月至今近300人遭美遣返

中國駐美國大使館8日表示，2021年7月至今，美方「無端滋擾盤查」遣返近300名中國公民。對於此類案件，中方堅持「發生一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。