香港佐敦道健身房大火 已造成5死41人傷

香港佐敦道一處健身房，10日上午7時53分發生火災，根據警方最新數據，已造成5人死亡，41人受傷。

香港中通社報導，消防處發布，消防在大廈多樓層及受影響單位救出250人，另有50人自行疏散，事件共造成41人受傷，其中10人嚴重、12人普通、19人輕傷，涉及16男25女，年齡約在18到94歲。

消防處人員將其中38名傷者送院，另外3人接受初步治理後拒絕送院，送院38人中有5人在醫院搶救後證實不治，傷勢主要為燒傷及吸入性損傷。

消防處指出，起火位置是一樓與二樓的大堂，該兩樓層有健身中心和賓館，5名死者分別於2樓走廊、7至8樓梯間被發現。

對此次事故，香港特首李家超10日表示極度哀痛，並指示醫院管理局全力救治傷者。西九龍重案組正調查意外起因。

香港政務司長陳國基表示對大火感到震驚及傷痛，並指出港府重視此一事件，必定會調查、了解起火成因。