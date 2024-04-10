歐盟對中國風電企業反補貼調查 毛寧：對歐歧視性措施高度關切

大陸外交部發言人毛寧4月10日主持例行記者會時，被問到歐盟今天宣布對中國風力渦輪機供應商進行調查時表示，「我想外界對歐盟保護主義傾向上升是感到擔憂的。中方對歐方針對中國企業甚至產業採取的歧視性措施高度關切。」

記者會上法新社記者提問，歐盟今天宣布對中國風力渦輪機供應商進行調查，理由是供應商涉嫌接受中國政府的不公平補貼和其他形式的支持。先前歐盟已宣布針對中國光伏、電動車等產業進行調查。中方有何回應？毛寧即做以上表示。

她表示，保護主義解決不了自身存在的問題，保護主義保護的是落後，失去的是未來，造成的多輸。我們敦促歐方遵守世貿組織規則和市場原則，中方將堅定維護中國企業的合法權益。