對藏南改地名 印防長：我們若改鄰國名字 會變我們領土嗎？

據《今日印度》報導稱，4月9日，印度國防部長拉傑納特．辛赫（Rajnath Singh）在選舉集會活動上談到中國重新命名藏南地區30個地名時反問稱，如果印度有類似企圖，會否導致中國的這些地區成為「印度領土的一部分」？

《俄羅斯衛星通訊社》引述《今日印度》報導稱，辛赫強調，「阿魯納恰爾邦」（藏南地區）是印度不可分割的一部分，並稱中方的此類活動是兩國關係惡化的原因。

辛赫說：「我想問中國，如果我們把鄰國各省的名字改了，這些省會是我們領土的一部分嗎？（印度人民黨創始人、已故印度總理）阿塔爾·比哈里·瓦巴依曾說過：生活中朋友會變，但鄰居不會變。因為這些活動，印度和中國的關係將會惡化。」

報導稱，辛赫也表示：「我們希望與所有鄰國保持良好關係。但是，如果有人試圖損害我們的榮譽，印度有能力給予適當的回應」。

大陸民政部網站3月30日發佈公告，民政部會同有關部門對藏南地區部分地名進行了標準化處理，現已正式公佈第四批增補藏南地區公開使用地名，共30個。此次更名涉及11個居民點、12座山峰、4條河流、1個湖泊、1個山口和1個地片，全部以漢字、藏文和拼音標識。

對此，早些時候，印度外交部長蘇杰生在4月1日的記者會上表示，「阿魯納恰爾邦」過去、現在和將來都是印度的一個邦。更改名字不會有任何好處。

大陸外交部發言人林劍3月21日在記者會上表示，中印邊界從未劃定，藏南地區歷來是中國領土，這一基本事實不容否定。大陸國防部新聞發言人吳謙3月28日也指出，藏南地區自古以來就是中國領土，這是不容否認的事實，哪來的什麼「阿魯納恰爾邦」，並稱「中印之間有完善的涉邊機制和溝通管道，雙方有能力、有意願透過對話協商妥處邊界問題」。