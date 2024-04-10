快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

對藏南改地名 印防長：我們若改鄰國名字 會變我們領土嗎？

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
印防長指稱大陸改藏南地名是兩國關係惡化原因。大陸民政部3月30日發布公告，針對藏南地區30個地區的漢字地名進行「標準化處理」。（取材自民政部網站）
印防長指稱大陸改藏南地名是兩國關係惡化原因。大陸民政部3月30日發布公告，針對藏南地區30個地區的漢字地名進行「標準化處理」。（取材自民政部網站）

據《今日印度》報導稱，4月9日，印度國防部長拉傑納特．辛赫（Rajnath Singh）在選舉集會活動上談到中國重新命名藏南地區30個地名時反問稱，如果印度有類似企圖，會否導致中國的這些地區成為「印度領土的一部分」？

《俄羅斯衛星通訊社》引述《今日印度》報導稱，辛赫強調，「阿魯納恰爾邦」（藏南地區）是印度不可分割的一部分，並稱中方的此類活動是兩國關係惡化的原因。

辛赫說：「我想問中國，如果我們把鄰國各省的名字改了，這些省會是我們領土的一部分嗎？（印度人民黨創始人、已故印度總理）阿塔爾·比哈里·瓦巴依曾說過：生活中朋友會變，但鄰居不會變。因為這些活動，印度和中國的關係將會惡化。」

報導稱，辛赫也表示：「我們希望與所有鄰國保持良好關係。但是，如果有人試圖損害我們的榮譽，印度有能力給予適當的回應」。

大陸民政部網站3月30日發佈公告，民政部會同有關部門對藏南地區部分地名進行了標準化處理，現已正式公佈第四批增補藏南地區公開使用地名，共30個。此次更名涉及11個居民點、12座山峰、4條河流、1個湖泊、1個山口和1個地片，全部以漢字、藏文和拼音標識。

對此，早些時候，印度外交部長蘇杰生在4月1日的記者會上表示，「阿魯納恰爾邦」過去、現在和將來都是印度的一個邦。更改名字不會有任何好處。

大陸外交部發言人林劍3月21日在記者會上表示，中印邊界從未劃定，藏南地區歷來是中國領土，這一基本事實不容否定。大陸國防部新聞發言人吳謙3月28日也指出，藏南地區自古以來就是中國領土，這是不容否認的事實，哪來的什麼「阿魯納恰爾邦」，並稱「中印之間有完善的涉邊機制和溝通管道，雙方有能力、有意願透過對話協商妥處邊界問題」。

印度 國防部 外交部

延伸閱讀

俄羅斯遠東輻射洩漏 黑龍江省稱邊境監測正常

地牛翻身！20點01分高雄桃源規模4.2地震 最大震度4級

明起逐日回暖！好天氣到周末高溫飆30度 這日變天恐再迎雨勢

和碩印度iPhone廠 傳轉移塔塔

相關新聞

毛新宇回湖南韶山祭祖 被攙扶不尋常？網：畫面資訊量大

清明祭祖是中國傳統習俗。有湖南省湘潭市韶山網友表示，毛澤東孫子毛新宇清明節期間帶著妻兒一家四口回韶山家鄉祭祖。網上影片顯...

中使館批美無端滋擾：2021年7月至今近300人遭美遣返

中國駐美國大使館8日表示，2021年7月至今，美方「無端滋擾盤查」遣返近300名中國公民。對於此類案件，中方堅持「發生一...

對藏南改地名 印防長：我們若改鄰國名字 會變我們領土嗎？

據《今日印度》報導稱，4月9日，印度國防部長拉傑納特．辛赫（Rajnath Singh）在選舉集會活動上談到中國重新命名...

海軍司令唐華訪美 陸國台辦：堅決反對美台軍事聯繫

台灣海軍司令唐華近日赴美，參加美國海軍海盟年會（Sea-Air-Space conference），被視為美方「聯合島嶼...

陸委會憂澳門國父紀念館被大陸接手 國台辦：無端臆測

澳門國父紀念館近年來數次傳出爭議，除了一度傳出陸委會擬將其出售外，現在又傳出可能會被大陸或澳門特區政府在出售時得到優先取...

我方地震後婉拒大陸協助 陸國台辦：勿阻擋親情相助

花蓮地震4月3日發生後，大陸曾第一時間表示願意協助，不過陸委會予以婉拒，對此大陸國台辦10日指出，「希望台灣有關方面不要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。