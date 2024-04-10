香港大樓起火造成5死 特首李家超表哀痛
香港一棟舊樓今晨發生火災，至今造成5人死亡及多人受傷，行政長官李家超對此表示哀痛，已指示相關部門調查起火及造成嚴重傷亡的原因。
肇事大樓位於油麻地和佐敦道之間，為華豐大廈，屬於舊樓。今早7時53分，警方接報，指大廈內一間健身中心起火，消防員很快到場撲救，幾分鐘後升為三級火警，約一個小時後大致撲滅。
消防員救火期間疏散了約150人，40人被送往醫院救治；醫院管理局表示，截至上午11時30分，有5人死亡及多人受傷。
對於這場火災造成5人死亡，李家超表示極度哀痛，對死者家屬和傷者致以深切慰問。
他說，已指示醫管局全力救治其餘傷者，警務處、消防處等相關部門會調查起火及造成嚴重傷亡的原因。
按照消防處的規定，香港火警的嚴重性一般分為一至五級，當火警升至第五級仍無法有效控制或火勢持續擴大，則會考慮發出災情警報，即最高的災難級。
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