AUKUS擬邀日合作 陸駐英使館：勢加大核擴散風險 堅決反對

中國駐英國使館發言人就美英澳國防部長聯合聲明做出回應表示，美英澳無視地區國家和國際社會對於核擴散風險的普遍擔憂，執意推進所謂的「三邊安全夥伴關係」，現在還誘拉部分國家入夥，這勢必加大核擴散風險，加劇亞太軍備競賽，破壞區域和平穩定。中方對此表示嚴重關切、堅決反對。

使館發言人以答記者問形式做出評論，記者問到 4月8日，美英澳國防部長發表聯合聲明稱，正在考慮與日本就「美英澳三邊安全夥伴關係」第二支柱先進能力項目進行合作，中方如何回應？他即做出以上評論。

使館發言人說，我們敦促美英澳摒棄冷戰思維，停止拼湊排他性「小圈子」 ，停止在亞太挑事生非、製造陣營對抗。我們奉勸日本深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹慎行事。