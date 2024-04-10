習近平會俄外長 期待普亭訪北京

俄羅斯外交部長拉夫羅夫昨在北京會見大陸國家主席習近平，並與大陸外長王毅舉行會談。俄通社報導，拉夫羅夫稱，俄羅斯總統普亭和習近平計畫在今年的上海合作組織峰會及金磚峰會期間會面，也不排除在其他場合碰面。習近平則稱，中方始終高度重視中俄關係發展，願與俄方密切雙邊溝通，加強多邊戰略協作。俄外交部會後表示，中方期待普亭今年對北京進行國是訪問。

拉夫羅夫八日抵達北京，昨天相繼會見王毅和習近平後，結束為期兩天的訪中行程。路透報導，拉夫羅夫此行是為普亭五月訪中鋪路，這將是普亭新的總統任期首次海外訪問。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨表示，拉夫羅夫的訪問可視作「為即將舉行的最高層接觸」做準備。

央視報導，習近平會見拉夫羅夫時指出，他與普亭一致同意，繼續保持密切交往。中方支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定。就兩國關係，習近平說，中方始終高度重視中俄關係發展，願同俄方密切雙邊溝通，並加強在金磚國家、上合組織等多邊戰略協作。

拉夫羅夫則稱，俄國對外政策的優先方針是全面鞏固提升對中關係，普亭順利當選連任保證了俄中關係的連續性，並指俄中關係「超越了冷戰時期的同盟關係，顯示了強大韌性」。

王毅昨與拉夫羅夫會談時稱，元首外交是中俄關係行穩致遠的根本保障。中方願同俄方一道，發揮好中俄高層交往機制的獨特優勢，加強兩國發展規畫對接，推動各領域務實合作。拉夫羅夫則重申俄方恪守一個中國原則。

兩人在會談後共同簽署二○二四年磋商計畫，並共同召開記者會，王毅提出發展中俄關係要做到的「五個始終」，包含遵循元首外交戰略引領及堅持不結盟、不對抗、不針對第三者原則等等。

就俄烏戰爭，王毅稱中方希望烏克蘭的戰火能盡快熄滅，支持適時召開俄烏雙方認可且能平等參與的國際會議，並稱單方面制裁是恐嚇行為，中俄都反對。