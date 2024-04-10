美稱AUKUS護台 陸駁斥

美國副國務卿坎伯日前表示，美英澳三方安全夥伴（AUKUS）潛艦計畫對台海局勢有巨大影響；有關國家一致認為應就維護台海、南海和平穩定發出明確訊號。中國大陸外交部發言人毛寧昨回應，美國官員有關言論將AUKUS潛艦計畫與台灣問題相關聯，是罔顧事實、用心險惡，中方堅決反對。

毛寧昨在大陸外交部例行記者會就坎伯說法稱，有關言論罔顧事實、顛倒黑白、煽風點火、用心險惡，中方對此強烈不滿。

針對AUKUS，毛寧稱，所謂三方安全夥伴關係本質上是透過基於「小圈子」軍事合作，挑動陣營分裂與軍事對抗，是典型冷戰思維，加大核擴散風險，加劇亞太軍備競賽，破壞區域和平穩定。中國和許多地區國家都表示嚴重關切和反對。

毛寧又稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，任何外部勢力都無權干涉」；質疑美方如果要將所謂三方安全夥伴關係的潛艦計畫與台灣問題相關聯，意欲何為？