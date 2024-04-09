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馬祖馬尾海上貨運首航 瞄準跨境電商需求

中央社／ 連江9日電

瞄準跨境電商貨運需求，連江縣政府宣布，馬祖福沃港與福建馬尾港間，利用小三通航線的貨運直航船班今天首航，對岸貨物最快數小時就能抵達馬祖，隔日就能配送台灣本島。

福沃與馬尾都是小三通指定口岸，這航線是基於小三通架構下的海上貨運航線，主走大宗裝櫃物資，利用馬尾各港區，搭配對接南竿倉儲、保稅、通關與物流（含海運）等機能，提供業者兼具高效率與低成本的兩岸貨運管道。

根據連江縣政府發布消息，連江縣長王忠銘上午率相關縣府官員於馬尾青州集裝箱碼頭參與首航典禮。

連江縣政府說，隨兩岸電商快速發展，馬祖過去半年致力發展南竿海運快遞專區，分擔台北港運量，希望透過地利加快物流處理時效，擴大經貿商機。

連江縣政府表示，初期由地區業者承租中國貨輪每週往返馬尾港與福沃港2趟次，每趟次可載16只20呎貨櫃，提供電商快遞、民眾生活居家用品與海鮮正式報關等服務，後續再視需求，逐步擴大服務到農特產品等。

小三通 航線 電商 馬祖

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