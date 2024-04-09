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美日澳菲南海首度聯合軍演 共軍強調全時維持高度戒備

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里9日強調，戰區部隊持續加強練兵備戰，全時維持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。（圖／取自中共解放軍南部戰區微博）
中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里9日強調，戰區部隊持續加強練兵備戰，全時維持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。（圖／取自中共解放軍南部戰區微博）

南海局勢持續升溫，在美國、日本、澳洲和菲律賓近日在南海舉行首次聯合海上演習的同時，中共解放軍也動作頻頻。南部戰區4月9日清晨8時再發出署名發言人田軍里的新聞稿表示，4月7日至8日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位南海海域，進行戰機巡邏警戒、海空聯合突擊、艦艇編隊戰備巡航等演訓活動。

據中共解放軍「南部戰區」微信公眾號消息，田軍里除作上述表述外，他在新聞稿中還提到，戰區部隊持續加強練兵備戰，全時維持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

路透指出，美國、澳洲、日本和菲律賓4月7日在南海舉行聯合海空演習，這也是四國首次在南海水域進行聯合軍演。聯合演習位於菲律賓巴拉望島（Palawan）西北近南海附近海域，巴拉望島面向著南沙群島海域。四國在聲明中稱，此次海上合作活動，有助於強化四國在海上及海、空軍間的專業互動，加強戰術、技能等相互運用性。

日本共同社也報導，美日澳三國有意彰顯與菲律賓的團結。由於美日菲三國將於11日在華盛頓舉行首次三邊峰會，演習時間點也格外「令人關注」。

共軍南部戰區在四國聯合演習當天已發出新聞稿稱，中國人民解放軍南部戰區將於南海海域組織聯合海空戰巡，強調「一切攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握。」

共軍 南海 演習 解放軍

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南海局勢又升溫 美聯合日、菲警告中

抗衡美日澳菲 解放軍同天南海軍演

抗衡美澳日菲聯合演習 共軍今於南海組織聯合海空戰巡

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