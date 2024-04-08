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習近平：志同道合、命運與共是中越關係最鮮明特徵

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平8日在北京人民大會堂會見越南國會主席王庭惠。（新華社）
大陸國家主席習近平8日在北京人民大會堂會見越南國會主席王庭惠。（新華社）

大陸國家主席習近平8日在北京人民大會堂會見到訪的越南國會主席王庭惠時強調，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，希望雙方立法機構深化各層級交流合作。

據大陸央視新聞報導，習近平告訴王庭惠，「同志加兄弟」是中越兩黨兩國傳統友誼最生動的寫照。當前國際和地區形勢發生深刻複雜變化，捍衛社會主義制度、維護國家穩定和發展，是中越雙方共同利益所在。

習近平說，雙方要以高水平互信鑄牢中越命運共同體意識，以高質量合作夯實中越命運共同體根基，以高度政治智慧推進中越命運共同體建設。

習近平也說，中國願同越南加強治黨治國理政經驗交流，發揮好中越雙邊合作指導委員會的統籌協調作用，豐富青年、友城等渠道交流。希望雙方立法機構深化各層級交流合作，加強立法監督經驗等互學互鑑，為增進兩國民間友好發揮重要作用。

王庭惠應大陸全國人大常委會委員長趙樂際邀請，4月7日至12日率團訪問中國大陸，為越南國會主席時隔五年再次到訪。

越通社早前報導，王庭惠會與大陸黨、政府和地方主要領導舉行會談、會見和接觸，並參加一些文化，及國際、兩國人民友好交流活動。

報導稱，王庭惠此訪對於保持中越高層交往和接觸，落實兩黨兩國高層達成的重要共識具有重要意義；不僅有助於加強兩國立法機構之間的合作，還是越中兩黨、兩國之間的高層戰略溝通。

北京 習近平 越南

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