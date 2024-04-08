馬英九今早到訪盧溝橋 強調「我國」對二戰勝利的貢獻

前總統馬英九8日上午前往抗戰紀念館、盧溝橋參訪，除強調「開羅宣言」是條約外，還在盧溝橋發表談話指出，「現在的年輕人多半不知道，當年我國到底為二戰勝利與世界和平做出了多大的貢獻」，呼籲「我們必須學會和平解決爭端」。

馬英九先抵達中國人民抗日戰爭紀念館參訪，馬英九一開頭就向博物館館長表示台灣人沒有缺席抗戰，參觀期間也特別向館方人員提到，抗戰勝利六十周年（2005年）之際，時任中共總書記胡錦濤曾指出「正面戰場是國民黨，敵後戰場是共產黨」，那段很精采。

在看到愛國華僑李月美「女扮男裝」參加抗戰時，馬英九特別向導覽員提到李月美離家出走時，表示「我熱愛父母、熱愛兄弟，但此時此刻我更愛我的國家」。

馬英九還「轉換身分」，詳細向解說員「導覽」日軍侵華戰犯的「百人斬」罪行，整體感覺馬英九對抗戰史相當熟稔，也相當重視，現場還有涉及台灣民眾與台灣原住民抗日的相關展覽。

在看到「開羅宣言」的介紹時，導覽員說，這明確說明日本所竊據中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島歸還中國，馬英九稱讚「背得蠻熟的」，導覽員則向馬說，「聽過您的一個講座，特別強調『開羅宣言』是條約」。

馬英九說，因為它也出現在日本、美國、聯合國的條約集，「跑不掉的，有人說這不是國際條約，只是歷史性的文件而已，這是完全沒有國際法常識的人，當然是條約」。馬英九直言，「開羅宣言」和「波茲坦公告」都是條約。

一行人參觀完抗戰館後，轉往盧溝橋參訪，橋上的解說牌有中英日韓俄五種文字，馬英九問導覽員，為何沒有像國際通例有法文？導覽員被考倒了，說會再深入研究。

馬英九也提到當年率部駐守宛平城的吉星文將軍，指出當時的大學在抗日時，行動劇都以他為主角，令人敬佩，並指「1958年金門炮戰時，他在金門不幸殉難，抗日名將在八年抗戰沒有殉國，等到國共鬥爭時反而死掉了」。

大陸官方安排一位生於1931年的老人鄭福來在橋上與馬英九短暫的交談，主要聆聽鄭福來的心得，隨後馬英九發表談話指出，今天實地看了1937年盧溝橋事變的發生地，感慨萬千。「紀念七七事變，不能只是回顧歷史，最重要的要記取教訓」，他並提到要「自立自強，振興中華」。

馬英九強調，無論在大陸還是台灣，兩岸人民都曾被日本軍閥欺凌迫害，傷亡慘重，「我方雖然裝備、訓練落後，實力不足，明顯處於劣勢，但眾志成城，歷經四萬多場大小戰役浴血苦戰，死傷322萬將士，包含268位殉國將領，以及將近2,000萬的無辜百姓後，終於成功抵禦外侮」。

他並提到，「現在的年輕人多半不知道，當年我國到底為二戰勝利與世界和平做出了多大的貢獻」，但當年這些不屈不撓、可歌可泣的壯烈事蹟，在87年後回顧，仍然令人熱血沸騰、肅然起敬。