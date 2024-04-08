價值1.4億！我在澳門國父紀念館恐生變 陸委會：力保國有財產安全

我在澳門國有財產澳門「國父紀念館」價值約新台幣1.4億元，但因陸方正規畫將建物列入文物清單，未來若強制出售，澳門政府將享有取得優先權，面對立委憂心在中共覬覦下，國有財產恐不保，陸委會邱太三8日表示，我方已提出意見和看法，將持續注意後續變化。陸委會送交立院的報告也稱，目前並無出售計畫，已爭取免列入文化遺產，將盡力確保國有財產安全、妥慎處理。

陸委會主委邱太三8日赴立法院內政委員會，就會議處理大陸委員會預算凍結案列席並備質詢。陸委會除檢送「港澳蒙藏業務」預算凍結200萬元書面報告等外，也就澳門國父紀念館相關應對應變處置方案，向立院送交報告。

據陸委會報告，澳門「國父紀念館」為陸委會在澳門之國有財產，價值約新台幣1.4億元，「借名登記」於第三國公司名下，由陸委會駐澳門辦事處負責管理。但據媒體刊載，由於澳門特區政府規劃將該建物列入文化資產，未來若強制出售，澳門政府將享有取得優先權。

因此，民進黨籍立委黃捷質詢時說，澳門「國父紀念館」是在澳門唯一能展示我國國旗的地方，最近聽說遭中共覬覦，要我方出售，不希望國有資產面臨這種下場。

邱太三回應坦言，陸方確實對該建築物算不算都市規劃的古蹟部分在做判斷認定，我方也有提出意見跟看法。他表示，陸委會將持續注意後續變化，但也稱這是澳門特區政府自己的規劃，「不是只有針對我們」。

陸委會報告稱，澳門國父紀念館產權由我政府依澳門及我國法令合法持有，是我方在澳門的珍貴資產，目前並無出售計畫，現由澳門辦事處負責管理維護，每年辦理台澳文化藝術交流展演、文教交流活動，去年參觀人數達2萬2,279人次，有助行銷台灣，拓展與澳門當地各界人士之交流與互動。

陸委會指，澳門政府去年3月將澳門國父紀念館列為第四批待評定的文化遺產。如經評定通過，將影響我管理運用與處置的彈性，為爭取紀念館免被納入澳門文化遺產，已透過多元管道向澳門極力爭取，我方將持續與澳方溝通，極力確保我方權益及國有財產安全。

陸委會稱，將持續關注港澳情勢變化，預擬可能的情境及應變處置方案，並在維護國家尊嚴、國家利益最大化的前提下，盡力確保國有財產安全。