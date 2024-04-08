俄外長拉夫羅夫抵達北京訪問兩天 將與王毅會談

俄羅斯外交部長拉夫羅夫8日上午抵達北京，開啟兩天訪問中國大陸行程，預計將與大陸外長王毅會談，討論烏克蘭問題、金磚會議、以巴和談等問題。

俄羅斯外交部周一上午在X平台（前稱「推特」）發布拉夫羅夫抵達北京的消息。中俄外交部雙雙於7日宣布拉夫羅夫將在4月8日至9日對中國進行正式訪問，並與王毅進行會談的消息。

俄羅斯《消息報》網站7日報導稱，當前，俄中兩國各領域互利合作不斷深化，俄方高度重視發展對華關係。今年2月，拉夫羅夫在俄國家杜馬（議會下院）發表講話時稱，俄方將把發展與中國的全面戰略協作夥伴關係作為最重要任務。

報導稱，今年是俄中建交75周年，兩國關係正處於歷史最好水平。同時，俄羅斯與中國的貿易額正以創紀錄的速度增長。

此外，外界普遍認為，拉夫羅夫此行還將為俄羅斯總統普亭預計5月與大陸國家主席習近平的會面預作安排。路透早前曾引述消息人士的話指出，這將是普亭新的六年總統任期內的首次出訪，屆時他將與習近平舉行會談。