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受陸外長王毅邀請 俄羅斯外長將赴北京…會談聚焦「這幾點」

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據俄羅斯外交部周日發布的消息，俄外長拉夫羅夫周一開啟為期兩天的北京之行，預計訪華期間會與中國外長王毅會晤，就烏克蘭戰爭等其它焦點議題進行磋商。圖為王毅去年10月16日在北京釣魚台國賓館會見拉夫羅夫。（取自中國外交部網站）
據俄羅斯外交部周日發布的消息，俄外長拉夫羅夫周一開啟為期兩天的北京之行，預計訪華期間會與中國外長王毅會晤，就烏克蘭戰爭等其它焦點議題進行磋商。圖為王毅去年10月16日在北京釣魚台國賓館會見拉夫羅夫。（取自中國外交部網站）

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據俄羅斯外交部周日發布的消息，俄外長拉夫羅夫周一開啟為期兩天的北京之行，預計訪華期間會與中國外長王毅會晤，就烏克蘭戰爭等其它焦點議題進行磋商。

北京方面也證實了這一行程，外交部發言人毛寧表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫是應外長王毅的邀請，對中國進行「正式訪問」。

據悉，除了俄烏戰爭之外，列入議事日程的話題還包括亞太地區局勢，以及兩國如何在聯合國、金磚組織和二十國集團等國際框架內加強合作。中俄兩國外長上一次會面是去年10月在北京，此前王毅也曾在9月赴莫斯科訪問。

德新社指出，中國一段時間以來一直在努力尋求俄烏戰爭的和平解決方案。今年3月，中國歐亞事務特別代表李輝訪問烏克蘭期間，烏方高層再次呼籲北京為尋求解決途徑提供支持。

中國被視為俄羅斯的親密盟友，但在烏克蘭戰爭問題上試圖強調自己的中立態度。雖然北京此前也曾提出一份有關政治解決烏克蘭危機的12點聲明，但是並未獲得基輔方面以及西方社會的認可。

對於停戰協議，烏克蘭方面堅持的核心訴求是，俄羅斯必須從其佔領的所有烏克蘭領土上撤出。只有在這個前提之下，基輔才願意和莫斯科就雙方如何和平共處進行談判。俄羅斯稱這一計劃「和現實相距甚遠」，並予以拒絕。

（德新社、法新社）

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