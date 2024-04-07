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陸國務院總理李強會葉倫 籲勿將經貿問題泛安全化

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國財政部長葉倫（左）7日在北京與中國大陸國務院總理李強會面。（路透）
美國財政部長葉倫（左）7日在北京與中國大陸國務院總理李強會面。（路透）

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大陸國務院總理李強7日上午在北京會見來訪的美國財政部長葉倫。李強說，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化，並稱中方願和美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調；據中方發布訊息，葉倫說，不尋求與中方「脫鉤」，願坦誠溝通，避免誤解，深化交流合作，妥善管控分歧。

據新華社報導，李強7日上午在北京人民大會堂會見葉倫。李強首先表示，在兩國元首戰略指引下，當前中美關係出現「企穩」態勢。

李強提到，大陸國家主席習近平不久前與美國總統拜登通電話，雙方一致同意加強對話、管控分歧、推動合作，推動中美關係穩定發展。中方希望中美做夥伴而不是對手，互相尊重、和平共處、合作共贏。 希望美方和中方更相向而行，繼續落實兩國元首重要共識，讓「舊金山願景」成為「實景」。

李強指出，中美作為世界前兩大經濟體，經濟利益深度交融，加強經貿合作對雙方各自發展和全球經濟成長都具有重要意義。雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效，為兩國企業和人民創造更多實惠，也為世界經濟發展和民生改善作出貢獻。

李強說，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。 要以市場眼光、全球視野，從經濟法則出發，客觀、辯證看產能問題。

他說，中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型做出重要貢獻。中方願和美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調，共同因應全球性挑戰。

據中方發布訊息，葉倫表示，在雙方共同努力下，美中關係變得更加穩定。作為全球前兩大經濟體，美中雙方應負責任地管理雙邊經濟關係。美方讚賞美中經濟對話合作取得的進展，不尋求和中方「脫鉤」，願和中方一道落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，坦誠溝通，避免誤解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同應對 迫切的全球性挑戰，推動美中關係穩定發展。

北京 李強 美中關係 葉倫

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