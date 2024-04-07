毛澤東孫子返鄉祭祖！毛新宇攜妻兒掃墓 高挑曾孫穿軍裝「願傳承家風」

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清明祭祖是中國傳統習俗。陸媒指出，有湖南省湘潭市韶山網友表示，毛澤東孫子毛新宇清明節期間帶著妻子與兒女一家四口回韶山家鄉祭祖。網上影片顯示，毛新宇的兒子毛東東身著軍裝，並稱一定會成為大陸國家主席習近平好戰士而英勇奮鬥，只要「黨和人民召喚我，我義不容辭」，願意到最艱苦的地方去保衛國家和人民，傳承家風。

觀察者網指出，清明連假期間，微博上流傳著一則由韶山網友所上傳的影片。影片顯示當天飄著雨，毛澤東故居前人山人海，佩戴少將軍銜的毛新宇攜妻兒返回韶山祭祖。

祭祖過程中，毛新宇先行一步，毛東東緊步跟上，手扶父親，其妻子劉濱和女兒毛甜懿牽手緊隨其後。毛澤東紀念雕像四周擺滿祭拜的花籃，毛新宇一家四口慢步查看。隨後，在相關人員和家人陪伴下，一家四口面色凝重齊向毛澤東紀念雕像敬獻花籃，花籃上還寫著，「深切懷念敬愛的爺爺」。

另，鳳凰網影片顯示，毛新宇在祭祖時說到，「吃水不忘挖井人」，中國人講慎終追遠，希望祖先在天之靈，保佑全家身體健康，工作順利事業有成，保佑國家繁榮昌盛。

毛東東則稱，自己也已成為人民軍隊的一員。「在這裡，我一定會成為習近平主席的好戰士，英勇奮鬥，堅強戰鬥，在學習訓練中取得更優秀的成績」。他還表示，當「黨和人民召喚我，我義不容辭，我願意到最艱苦的地方去，去保衛我們的國家保衛我們的人民，傳承家風繼續前行」。

毛新宇的兒子毛東東在祭祖現場身穿軍裝，目測身高近190公分。香港星島日報引述消息指出，毛東東生於2003年12月26日，生日與曾祖父毛澤東生日同日， 目前就讀於國防科技大學。

除了毛東東外，毛新宇的妻子與女兒也是每回公開現身時眾人關注的對象。公開資料顯示，毛新宇妻子劉濱已47歲，現任第四屆中國女攝影師協會副主席，過去多年任職軍旅，曾有「軍營一枝花」之稱。毛新宇的女兒毛甜懿則頂著一頭短髮，身穿北京101中學校服，毛甜懿據稱出生於2008年。