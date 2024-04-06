兒童色情零容忍！港英澳星韓5地聯合共打 272人遭捕

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兒童色情零容忍！香港、英國、澳洲、新加坡及韓國警方近日聯手展開代號「獨劍」的聯合行動，針對透過社交媒體結識未成年兒童，並誘使其發放裸照，以及兒童色情影像等案件進行打擊，逾270人遭捕。港警強調，無論是製作、發布或管有兒童色情物品都是嚴重罪行。

香港星島日報報導，香港近日收到英國及澳洲警方情報，指香港有人透過社交媒體結識未成年兒童，並誘使其發放裸照，此外，香港與新加坡及韓國警方亦接獲有關分享兒童色情影像的情報，5地警方於是在兩周前展開聯合行動。

其中香港警方拘捕13名男子，港警說明，警方在3月25日突擊搜查香港多處，拘捕13名男子，年齡從31至78歲，當中有一名被捕人為學校教職員。警方查獲21部電腦、9部智慧型手機及75個外置儲存裝置，初步調查涉及980段兒童影片或相片，嫌疑人透過點對點分享軟體下載有關兒童色情物品，涉嫌違反「管有兒童色情物品」以及「促致未滿18歲人士製作色情物品」。

另外，新加坡及韓國警方亦採取大規模行動，合共拘捕259人，年齡從12至70歲，眾人均涉嫌管有或分享兒童色情物品。

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠指出，有很多網上遊戲都被人利用誘騙未成年少女傳送不雅照片或影片，一些常見交友程式被利用誘騙未成年少女進行非法性交或其他不法行為，更有些男童於結識網友期間被騙傳送裸照。

港警強調，無論是製作、發布或管有兒童色情物品都是嚴重罪行，製作或發布更是罪加一等。根據香港法例，管有兒童色情物品的最高刑罰為監禁5年及罰款100萬元港幣（約410萬台幣）；任何人發布兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬元港幣（約820萬台幣）；促致未滿18歲人士製作色情物品，最高可被判入獄10年及罰款300萬元（約1230萬台幣）。