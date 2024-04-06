聽新聞
test
0:00 / 0:00

中日韓峰會 協調5月首爾召開

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
綜合日媒、韓媒報導，南韓正在協調於5月舉行中日韓峰會。圖為2019年12月第八次中日韓領導人會議，分別為時任南韓總統文在寅、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）
綜合日媒、韓媒報導，南韓正在協調於5月舉行中日韓峰會。圖為2019年12月第八次中日韓領導人會議，分別為時任南韓總統文在寅、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

南韓外交部官員五日表示，韓中日正就在首爾舉行韓中日領導人會議的事宜進行協調溝通，具體日期將在敲定後公布。日媒報導進一步指出，擔任主席國的南韓正在協調於五月舉行峰會。

自去年十一月底中日韓外長會商定加快推動舉行三國領導人峰會後，協調進程迄今未有進展。韓聯社昨天報導，南韓外交部官員表示，三方已商定在彼此方便時「盡早」舉行峰會，韓方其間為此與中日保持協調溝通。

據報導，南韓曾試圖在去年和今年四月舉行中日韓峰會，但未能實現。有韓媒曾報導，北京方面表達因應台灣一月大選，希望將峰會延後在今年上半年。有部分觀點則推測，考慮到三月中國「兩會」、四月南韓國會議員選舉等各國內政日程安排，三國峰會恐難在五月之前舉行。

上一次三國領導人峰會是二○一九年十二月在大陸四川成都召開，二○二○年由韓國擔任主席國，但受新冠疫情和關係惡化等因素而停頓。去年十一月底，中日韓外長會時隔四年多首次舉行，歷時約一百分鐘，三方同意為三國領袖會議創造條件，並加緊籌備工作，但此後的協調進程一直停滯不前。

若中日韓峰會召開，共同社報導指出，日韓有意敦促中國，對與俄羅斯深化關係並推進核導彈開發的北韓開展工作，另一方面，中國警惕日、韓與美國擴大安全保障方面的合作，或有意借三國峰會的舉行加以牽制。

不僅是經濟合作與人員交流等將成為議題，三國峰會預計還會就俄烏衝突和中東局勢等交換意見。此外，日中之間存在福島核汙水排海和日本人在陸被拘等懸而未決的問題，日本首相岸田文雄有意通過此峰會與中方溝通。

三國 南韓 溝通

延伸閱讀

制中…日本自衛隊擬駐菲律賓 美日下周峰會擬整合國防

美中元首通話談高科技出口限制！拜登稱「不打算取消」遭習近平嗆聲

港媒：英美前情報高層將參與香港投資峰會

首爾公車也鬧罷工 和市府談調薪屢破局 工會預告28日起「全面罷工」

相關新聞

中日韓峰會 協調5月首爾召開

南韓外交部官員五日表示，韓中日正就在首爾舉行韓中日領導人會議的事宜進行協調溝通，具體日期將在敲定後公布。日媒報導進一步指...

蔡奇再兼新職接替習近平 任黨建小組組長

中共政治局常委蔡奇再身兼一要職！新華社報導，中共中央黨的建設工作領導小組三日召開會議，中共中央政治局常委、中央黨的建設工...

蕭茲月中訪陸 德企高層隨行

路透報導，德國總理蕭茲本月將訪問中國大陸，並率領商界代表團隨行，其中包含汽車製造商ＢＭＷ、賓士的高層都將一同訪陸。報導指...

香江風情／港版初興 思想解放

繼港人長假北上，將復活節過成香港版的「春運」之後，近日香港在穩定香港國際地位、維護香港經濟方面，又有一些來自建制的新論新...

大陸禁止清明祭悼李克強...警察日夜戒備合肥故居 附近花店求民眾別下單

社群訊息顯示，中國在清明連假期間加強維穩，禁止民眾祭悼已故總理李克強。安徽合肥的李克強故居周圍佈滿警察與便衣，外送平台一...

維護國安 香港工會條例加入23條立法條文

為了配合基本法23條立法（維護國家安全條例）的執行，香港當局準備相應修訂規範職工會的法律條文，以加強相關部門在維護國家安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。