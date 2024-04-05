快訊

嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意

20多年首見！雪霸水池強烈搖晃1分鐘 因地震出現「奇特波紋」

老家旁有斷層！她推薦1網站1 APP「買房前必查」 多一分保障

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德總理本月訪陸 「去風險」戰略下仍有多家德企CEO同行

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
路透報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月將訪問中國大陸，並率領商界代表團隨行。圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月在北京會見德國總理蕭茲（左）。（路透）
路透報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月將訪問中國大陸，並率領商界代表團隨行。圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月在北京會見德國總理蕭茲（左）。（路透）

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

路透報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月將訪問中國大陸，並率領商界代表團隨行，其中包含汽車製造商BMW、賓士的高層都將一同訪陸。報導指出，即使德國政府推動「去風險」，德企CEO們仍然願意加入蕭茲的訪陸行，

德媒法蘭克福匯報（Faz）2月曾率先報導，德國總理蕭茲將在4月15至16日訪陸。這將是他繼2022年11月後再度訪陸，當時他會見了大陸國家主席習近平。這也會是德國去年7月中發布「中國戰略報告」，提出「去風險」和降低對中國依賴的總體目標以來，蕭茲首度訪陸。

蕭茲與習近平去年11月初曾進行視訊會議，習近平說，希望德國敦促歐盟遵守市場公平原則，與中方一道，維護市場公平競爭與自由貿易，維繫全球產業與供應鏈穩定。兩人都同意，中德關係正從多方面改善。雙方還就以哈衝突、俄烏戰爭展開討論。

路透報導，西門子公司（Siemens）表示，該公司執行長、德國經濟亞太委員會主席博樂仁將加入下週末的訪華行程。熟悉情況的消息人士透露，賓士執行長康林松也確認參與行程。另外，BMW董事長齊普策和德國製藥化工集團拜耳（Bayer）執行長安德森也將同行。

報導指出，即使德國政府推動所謂對華「去風險」，德企的CEO們仍然願意加入蕭茲的訪華團，此次的名單更凸顯了大陸作為德國最大貿易夥伴的地位。對德國工業來說，大陸仍然極為重要，尤其是汽車製造商，因為他們與大陸合作夥伴在大陸這個全球最大的汽車市場中經營多家合資品牌。

德國總理在進行重大外訪時通常都會有高級商務代表團隨行，報導稱，隨行企業主管的名單並不是最終版本，隨著行程最終確定，可能有更多的人加入。

德國 蕭茲 行程

延伸閱讀

傳美國將施壓荷蘭 限制ASML對中國大陸服務合約

習近平招手示好！邀印尼準總統訪陸 分析卻曝他不太可能「選邊站」

進一步推動「習普會」？俄外長近期與王毅會晤 料為普亭5月訪陸鋪路

習近平種樹：要增厚「綠色家底」一代接著一代幹

相關新聞

德總理本月訪陸 「去風險」戰略下仍有多家德企CEO同行

路透報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月將訪問中國大陸，並率領商界代表團隨行，其中包含汽車製造商BMW、賓士...

中越外長會談 表態積極推動「南海行為準則」磋商

據大陸外交部網站消息，大陸外長王毅4日在廣西與越南外長裴青山舉行會談。王毅強調，要實踐真正的多邊主義，繼續在事關彼此重大...

俄外長拉夫羅夫：解決烏克蘭問題 中國倡議是最明確合理的計畫

俄烏衝突已進入第三個年頭，雖雙方都沒有轉向談判解決跡象，但國際上呼籲談判的呼聲也不斷湧現。據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯...

春哥侃陸／中美關係怎麼走？2位美國問題專家觀點影響中共決策層

中國大陸國家主席習近平與美國總統拜登在2日通話，是突如其來還是既定安排，說法不一，但北京對此次通話相對低調是真的，相對低調的意思，是沒有組織建制學者出來解讀通話意義和影響，但北京的學者圈對中美關係，還是有些說法。 據傳是北京大學國際係學院前任院長王緝思的微博「老王談改革」，近日拋出中美關係四階段論。而清華大學戰落與安全研究中心主任達巍，則在訪美後的3月下旬提出「穩定邊界論」。 有北京學者說，不論是四階論還是穩定邊界論，這些觀點都代表北京不論老一輩或新派的美國問題專家，都在反思和發現新路徑。這些觀點中共決策層如何看待，聯合報香港特派員李春為讀者帶來第一手解析。

俄外長將晤王毅 為習普會鋪路

俄羅斯外交部三日表示，俄國外長拉夫羅夫近期將訪問中國與王毅外長會談。路透報導指出，這次俄中外長會議可能是為俄國總統普亭今...

分析：中共威權式網路治理 只在乎統一口徑

中共威權式網路治理隨著人工智慧（AI）科技蓬勃發展而日益加劇。學者分析，中國透過「中央廚房」式的融媒體影響公眾認知破壞民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。