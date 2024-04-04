共軍中緬邊境演訓 解放軍報：維護邊境穩定捍衛主權

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中共解放軍「南部戰區」近期在中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習。4日，中共《解放軍報》刊出署名為「鈞聲」的評論文章稱，近來，由於各種因素，緬北衝突再起，緊張局勢加劇。和平是人心所向，保持緬北停火和談，符合緬甸各方利益，也有助於維護中緬邊境地區和平穩定。中方希望緬甸各方彼此保持最大克制，繼續透過對話協商解決問題。

文章以「維護邊境穩定，捍衛國家主權」為標題指出，4月2日，據年度訓練計劃，中國人民解放軍南部戰區組織陸軍、空軍部隊，位中緬邊境我方一側舉行聯合實兵實彈演習。此演習旨在檢驗戰區部隊快速機動、精確毀癱、立體封控、聯合打擊等作戰能力，為隨時應對各類突發狀況做好準備。

文章表示，胞波感情重，河水溯源長。中緬友好情誼源遠流長，兩國建交70多年來，雙方始終相互尊重、相互信任、相互支持，樹立了大小國家平等相待、互利共贏、共同發展的典範。近年來，兩國加速發展戰略對接，不斷深化互利合作，共同建構中緬命運共同體，豐富了中緬關係內涵，為中緬合作源源不斷注入動力與活力。

然而，話鋒一轉，文章稱，近一段時間，「由於種種原因，緬北衝突再起，緊張局勢加劇」。中緬山水相連，世代比鄰而居，緬北戰事嚴重威脅中緬邊境地區安全穩定和雙方邊民生命財產安全。作為緬甸友好的鄰邦，「中方高度關注緬北當前局勢發展，敦促相關各方立即停火止戰，盡快實現局勢緩和降溫。」

文章強調，和平是人心所向，保持緬北停火和談，符合緬甸各方利益，也有助於維護中緬邊境地區和平穩定。「中方希望緬甸相關各方彼此保持最大克制，繼續透過對話協商解決問題，共同推動緬北和平進程取得進展。」中方願繼續為此提供力所能及的支持和幫助，發揮建設性作用。

接著，文章提到，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。中國軍隊的發展，「目的是遏止戰爭威脅、保衛自身安全、維護世界和平。」近年來，中國軍隊緊扣如期達成建軍一百年奮鬥目標，聚焦備戰打仗，堅持實戰實行、聯戰聯訓、科技強訓、依法治訓，加速推進軍事訓練轉型升級。