密克羅尼西亞總統 明訪陸

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大陸外交部發言人華春瑩昨日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，密克羅尼西亞總統韋斯利．西米納將於五日至十二日對中國進行國事訪問。這是繼剛與台灣斷交的諾魯總統阿丁安三月廿四日至廿九日訪問中國大陸後，另一位南太平洋國家元首對中國大陸進行國事訪問，也是今年第二個南太平洋島國訪問中國。

今年一月十五日，我總統大選兩天後，諾魯就與中華民國斷交，並隨即與北京建交。僅僅兩個月後，阿丁安就赴大陸訪問。密克羅尼西亞則是一九八九年九月就與中國大陸建立正式外交關係，西米納是在去年五月就任密克羅尼西亞總統，此前他已擔任多年的密國國會議長。

習近平在西米納就任總統時曾致電祝賀。習近平指，中密建交卅四年來，兩國關係在相互尊重、平等相待基礎上取得長足發展，為雙方人民帶來實實在在的福祉。他高度重視中密關係發展，願同西米納總統攜手努力，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，深化各領域交流合作，推動中密全面戰略夥伴關係不斷發展。

諾魯總統阿丁安前腳剛走，西米納緊接在後訪陸，顯示北京對此地區的重視。密克羅尼西亞就在美軍第二島鏈中心關島東南方，兩者相距約僅一千五百公里。

密克羅尼西亞上一次有總統對中國進行國事訪問已是四年多前。大陸外交部發言人汪文斌在昨日記者會上表示，此訪是西米納總統就任以來首次對中國進行國事訪問，兩國領導人將就雙邊關係發展及共同關心的問題深入交換意見。

汪文斌稱，中方願同密方一道，以此訪為契機，增進政治互信，深化務實合作，擴大人文交流，推動中密關係進一步向前發展。