陸宣布美財長葉倫訪中 4月4日至9日
在昨晚拜習通話後，大陸官媒央視新聞3日一早正式宣布，經中美雙方商定，美財政部部長葉倫（Janet Yellen）將於4月4日至9日訪華。這是葉倫繼去年7月後再次訪問中國大陸。
據央視新聞稍早發布訊息，經中美雙方商定，美財政部部長葉倫將於4月4日至9日訪華。
葉倫去年7月曾經訪問中國大陸，兩國因此達成同意成立經濟和金融工作組等成果。
據新華社2日深夜報導，4月2日晚，大陸國家主席習近平「應約」和美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係及雙方共同關心的問題，「坦誠深入」交換了意見。
中方發布訊息稱，兩國元首認為，這通電話是坦誠、建設性的。雙方同意繼續保持溝通，責成雙方工作團隊落實好舊金山願景，推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制以及兩軍溝通，在禁毒、人工智慧、應對氣候變遷等領域開展對話合作，採取進一步措施擴大兩國人文交流，就國際和區域問題加強溝通。中國大陸歡迎美國財長葉倫、美國務卿布林肯近期訪華。
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