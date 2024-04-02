聽新聞
test
0:00 / 0:00
新華社快訊：習近平和拜登通電話
繼去年底的「拜習會」後，中美兩國元首再有直接交流。據大陸官媒新華社、央視新聞2日晚間發布快訊，「習近平同美國總統拜登通電話」，但未有具體通話內容發布，預計稍晚才會有更詳細的訊息。
今年1月底，美國白宮國家安全顧問蘇利文和大陸外長王毅在泰國曼谷進行兩天12個多小時的會談後，美媒報導曾引述白宮官員稱，拜登計畫和習近平於今年春天通話，美國務卿布林肯也擬再次訪問北京。
白宮官員當時說，蘇利文與王毅在會談後，同意維持這項戰略溝通管道，並將尋求更多溝通管道，除了內閣層面、雙向訪問，還包括兩國元首在未來數月內進行通話。
蘇利文也在與王毅會談後，於當地時間1月30日受邀出席華盛頓智庫、外交關係協會外交關係協會的美中關係論壇時說，美中正安排拜登和習近平在「相當近期」通電話，討論台海、俄烏、紅海情勢等問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言