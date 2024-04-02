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新華社快訊：習近平和拜登通電話

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
拜習二人通電話。圖為拜登、習近平去年11月會面。（路透）
拜習二人通電話。圖為拜登、習近平去年11月會面。（路透）

繼去年底的「拜習會」後，中美兩國元首再有直接交流。據大陸官媒新華社、央視新聞2日晚間發布快訊，「習近平美國總統拜登通電話」，但未有具體通話內容發布，預計稍晚才會有更詳細的訊息。

今年1月底，美國白宮國家安全顧問蘇利文和大陸外長王毅在泰國曼谷進行兩天12個多小時的會談後，美媒報導曾引述白宮官員稱，拜登計畫和習近平於今年春天通話，美國務卿布林肯也擬再次訪問北京。

白宮官員當時說，蘇利文與王毅在會談後，同意維持這項戰略溝通管道，並將尋求更多溝通管道，除了內閣層面、雙向訪問，還包括兩國元首在未來數月內進行通話。

蘇利文也在與王毅會談後，於當地時間1月30日受邀出席華盛頓智庫、外交關係協會外交關係協會的美中關係論壇時說，美中正安排拜登和習近平在「相當近期」通電話，討論台海、俄烏、紅海情勢等問題。

拜登 美國 習近平

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