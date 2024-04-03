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新華社評美中「不以競爭定義全部關係」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
新華社評論稱，中美未來將用更開闊的胸懷看待彼此差異，而非以競爭定義全部關係。 示意圖，路透社
新華社評論稱，中美未來將用更開闊的胸懷看待彼此差異，而非以競爭定義全部關係。 示意圖，路透社

美中元首拜登習近平再度通話，美中關係受矚。大陸國家主席習近平三月廿七日會見美國工商界和戰略學術界代表，官方新華社隨後於三月廿八日起，分別從樹立正確戰略認知、拓展互利合作空間、拉緊人心民意紐帶、為了一個更好的未來，連發四篇推動「中美關係持續穩定健康向前發展」系列評論，試圖進一步管控雙邊關係。

新華社評論稱，此次會議重點重申習近平所提出的「樹立正確戰略認知」。中美建交以來，雙方克服困難、砥礪前行，達到前所未有的合作關係，未來將用更開闊的胸懷看待彼此差異，而非以競爭定義全部關係。此次習近平會見美國戰略學術界代表，體現中國領導人從最高層面推動中美智庫交流，樹立正確戰略認知，減少戰略誤判的思路。

針對「拓展互利合作空間」，評論認為，中美兩國是世界經濟兩大火車頭，經濟總量超過世界三分之一，雙邊貿易額約占世界五分之一，證明中美各自的成功是彼此的機遇。文中指出，中國發展歷經各種困難挑戰才走到今天，當前中國的經濟是健康永續的，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。

至於美中交流，評論稱，近年來民間緊密交流象徵「拉緊人心民意紐帶」。自去年底以來，中美民間交流活動蓬勃發展，持續推動務實合作。中國各城市組團訪美，美國文化藝術團隊赴中國演出，表明不論形勢如何變化，中美人民交流合作的意願不會改變，將為中美關係未來發展注入活水。

最後評論稱，促進中美關係是為了一個更好的未來，呼籲美國政治人物屏棄西方中心主義。因發展中國家正在迅速崛起，為順應此一潮流，中美雙方應透過拓展合作領域、創新合作模式，推動世界經濟復甦。

拜登 美中關係 美國 習近平

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