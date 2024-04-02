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大陸前司法部長唐一軍被查 今年第2個落馬正部級官員

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸前司法部長、現任江西省政協主席唐一軍被查。圖／取自浙江在線
大陸前司法部長、現任江西省政協主席唐一軍被查。圖／取自浙江在線

中共中央紀委國家監委網站2日下午通報，江西省政協主席唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。唐一軍曾任大陸司法部長，他是大陸今年以來第二位落馬的正部級官員。

綜合新華網、界面新聞報導，唐一軍被查的消息數日前已在網路上流傳。但3月以來，唐一軍還曾多次露面出席公開活動。3月21日他在弋陽縣調研，3月22日則參加了江西省委理論學習中心組集體學習。

今年63歲的唐一軍歷任舟山市委秘書長、浙江省紀委秘書長、寧波市市長、市委書記。2020年，接替傅政華為司法部第二任部長。

2022年3月31日，傅政華被「雙開」。次日，唐一軍主持召開部黨組（擴大）會議表示，要徹底肅清流毒影響，堅決清除政治隱患，將肅清流毒影響情況納入黨組巡視工作的重要內容，深挖徹查涉及傅政華嚴重違紀違法問題的人和事，重點清查對黨不忠誠、不老實的「兩面人」、「兩面派」。

在司法部工作期間，唐一軍還身兼多職，包括：中共中央全面依法治國委員會委員兼辦公室副主任，中央教育工作領導小組成員，中央政法委員會委員，中央司法體制改革領導小組成員，國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組成員。

2023年1月唐一軍轉為江西省政協主席。目前中紀委尚未公布唐一軍於哪個階段涉案以及違紀違法的內容。

唐一軍是今年以來中共中央紀委國家監察審查調查的第17名中管幹部，也是今年以來落馬的第2個正部級「老虎」。此前在3月23日，中央紀委國家監委宣布，台盟中央常務副主席李鉞鋒涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。

唐一軍還是二十大以來落馬的第5個正部級「老虎」，在李鉞鋒之前，上海市人大常委會原主任董雲虎、貴州省委原書記孫志剛、陝西省政協原主席韓勇已先後被查。

司法

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