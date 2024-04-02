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共軍南部戰區：今起在中緬邊境舉行實兵實彈演習

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共解放軍南部戰區組織陸軍、空軍部隊2日起在位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習。（圖／取自中共解放軍南部戰區微博）
中共解放軍南部戰區組織陸軍、空軍部隊2日起在位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習。（圖／取自中共解放軍南部戰區微博）

中共解放軍「南部戰區」微信公眾號2日清晨7時55分發布消息表示，據年度訓練計劃，中國人民解放軍南部戰區組織陸軍、空軍部隊於4月2日起，位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習

中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍在公告中表示，本次中國人民解放軍南部戰區組織陸軍、空軍部隊於中緬邊境我方一側舉行聯合實兵實彈演習，旨在檢驗戰區部隊快速機動、精確毀癱、立體封控、聯合打擊能力。戰區部隊隨時做好應對各類突發狀況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

此前，中共解放軍南部戰區於1日發出公告指，依年度訓練計劃，解放軍某部定於2024年4月2日8時至3日18時，位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習，進入該地區的車輛和人員需服從交通管制。

公告提到，此次演習區域包括：盈江縣昔馬鎮團結村附近地域、盈江縣弄璋鎮古里卡村附近地域、隴川縣隴把鎮墨窩村附近地域、隴川縣隴把鎮拉線分場三隊附近地域、隴川縣章鳳鎮曼弄村附近地域等區域。

公告稱，演習期間，嚴禁無關人員擅自進入演習警戒區，嚴禁各類飛行器進入演習空域，嚴禁私自拍攝部隊行動情況，嚴禁擅自通過各類媒體平台傳播任何演習有關信息。

此外，據央視新聞報導，近日，大陸警方與緬甸警方展開國際執法合作，首次在緬北木姐地區展開聯合打擊行動，成功抓獲807名實施跨境電信網路詐騙的犯罪嫌疑人。按照雙方協定，中國籍犯罪嫌疑人352名，已按照雙方協定於3月31日全部移交陸方。而緬甸籍犯罪嫌疑人由緬方打擊處理。

報導再指，去年以來，針對緬北涉陸電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，大陸公安部持續深化與緬甸執法部門的國際警務執法合作，累計4.8萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交中方。

中共 演習 緬甸 解放軍

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