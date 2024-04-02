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共軍今明中緬邊境實彈演習
中緬邊境此前情勢一度緊張，中共昨宣布於二日上午八時到三日傍晚六時，在雲南省盈江、隴川兩縣共五處鄰近中緬邊界的地區舉行聯合實兵實彈演習。同日，大陸公安部披露近日中緬警方首次在緬北木姐展開聯合行動，共三五二名電詐嫌疑犯被移交中方，上述訊息是否有關聯受到關注。
共軍南部戰區公告，根據年度訓練計畫，解放軍某部定於二日八時至三日十八時，位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習，要求進入該地區的車輛和人員服從交通管制。
雲南德宏州與緬北撣邦、克欽邦接壤，被視為詐團重鎮的果敢老街就位於撣邦，而此次演習的盈江、隴川兩縣地域，處德宏和克欽邦交界，後者當地武裝力量被視為相對「親美」，以致此次軍演訊息發布，有陸網輿論稱，是要同時強化對詐團和緬北武裝力量的威懾。
中共軍演訊息發布同日，大陸公安部指出，近日中緬警方在緬北木姐地區展開國際警務執法合作，成功逮捕八○七名實施跨國電信網路詐騙的犯罪嫌疑人，其中緬甸籍四五五名、陸籍三五二名。去年以來已累計有四點八萬名涉詐犯罪嫌疑人被移交陸方。
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