李強會法國外長：盼法方推動歐洲遵循市場規則

法國外長塞儒內訪陸，除大陸外長王毅外，大陸國務院總理李強也於1日會見了塞儒內。在近年中歐經貿因電動車補貼等議題波折之際，李強說，希望法方積極推動歐方遵循經濟規律和市場規則，透過協商妥善解決雙方關切。

據央視報導，李強1日在北京會見塞儒內。李強說，中法關係長期走在中國大陸和西方大國關係前列，今年是中法建交60週年，大陸國家主席習近平和法國總統馬克宏互致賀電，一致同意推動兩國關係進一步發展。

李強說，中方願和法方一道落實好兩國元首重要共識，弘揚傳統友誼，深化傳統領域和綠色能源、先進製造等領域務實合作，更好實現互利共贏，以中法關係的穩定性促進兩國更好發展，也為世界發展注入確定性，希望法方積極推動歐方遵循經濟規律和市場規則，透過協商妥善解決雙方關切。

據中方發布，塞儒內表示，法方堅持獨立自主，反對陣營對抗、脫鉤斷鏈，堅定奉行「一個中國政策」，願和中方深化各領域交流合作，推動法中全面戰略夥伴關係進一步深入發展。

在此之前，大陸外交部也發布王毅會見塞儒內的訊息，王毅說，希望法方重視解決中方正當合理關切，為華人企業提供公正、不歧視的營商環境，和透過減少對華合作「去風險」，不符合歐洲利益等。

據法新社等外電報導，塞儒內在會後與王毅共同會見記者時還說，希望大陸就烏克蘭戰爭問題，向俄羅斯發出明確訊息，「我們確信如果不與烏克蘭人進行談判，就不會有持久和平。如果沒有依據國際法定下和平協議，歐洲人就沒有安全」，和中法要取得「經濟再平衡」，以確保雙邊貿易是健康可持續的。

另在中方後續發布，王毅與塞儒內共同會見記者的談話內容中，王毅進一步表示，要將中法關係打造得更具戰略穩定性和戰略前瞻性，在國際團結、創新發展、開放共贏和文明對話四方面發揮引領作用，中法雙方將繼續就重大國際地區議題密切溝通，相互支持對方提出的多邊倡議，願進口更多高品質法國產品和服務，雙方同意為兩國人員往來提供更多便利等。

王毅也繼續強調，大陸對歐洲是機會不是風險，是夥伴不是對手。「去風險」不能針對特定國家，不能違反世貿規則，不應為商界帶來負面預期，中方願和歐方做經貿合作的持久夥伴、科技合作的優先夥伴、產供鏈資料鏈合作的可信夥伴。