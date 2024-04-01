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美對多名香港官員限制簽證 陸外交部：堅決反制

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（路透）
大陸外交部發言人汪文斌。（路透）

美國3月29日表示，就香港《基本法》第23條立法正式實施，將對香港多名官員實施新的簽證限制。大陸外交部1日回應稱，中方對此強烈不滿、堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉；如果美方對香港特區官員實施簽證限制，中方將堅決反制。

大陸外交部發言人汪文斌表示，美方再度發布所謂「報告」，抹黑汙蔑港版國安法、特區選舉制度和香港國安條例，詆毀攻擊香港民主、法治、人權、自由狀況，妄言對香港特區官員實施簽證限制，混淆是非、顛倒黑白，嚴重干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，全面準確認識「一國兩制」，切實尊重中國主權，尊重香港法治，停止以任何方式干預香港事務。如果美方對香港特區官員實施簽證限制，中方將堅決反制。

據稍早報道，美國國務卿布林肯發表聲明指出，在過去一年，中國持續對香港承諾的高度自治、民主機構和權利自由採取打壓，包括最近頒布被稱為第23條的國家安全法。

布林肯表示：「作為回應，國務院宣布正採取措施，對多名負責參與打壓人權和自由的香港官員實施新的簽證限制。」

2023年11月，美國推行香港制裁法案，針對49名包括律政司長林定國、國家安全委員會秘書長區志光等人，香港政府批評美國試圖恐嚇，要求停止干涉屬於中國內政的香港事務。

美國過去已對香港官員實施簽證限制和其他制裁，並宣布終止香港長期享受的特殊經濟待遇，警告外國金融機構與這些官員業務往來將受到制裁。

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