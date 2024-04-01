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解放軍宣布 2日起在中緬邊境舉行實兵實彈演習

聯合報／ 大陸中心／即時報導
緬甸於3月31日將352名中國籍電信網路詐騙集團犯罪嫌疑人移交中方。（圖／取自央視新聞）
緬甸於3月31日將352名中國籍電信網路詐騙集團犯罪嫌疑人移交中方。（圖／取自央視新聞）

解放軍南部戰區微信公眾號1日中午發布消息稱，根據年度訓練計劃，解放軍某部定於2024年4月2日8時至3日18時，位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習，進入該地區的車輛和人員需服從交通管制。

根據公告，此次演習區域包括：盈江縣昔馬鎮團結村附近地域、盈江縣弄璋鎮古里卡村附近地域、隴川縣隴把鎮墨窩村附近地域、隴川縣隴把鎮拉線分場三隊附近地域、隴川縣章鳳鎮曼弄村附近地域。

公告稱，演習期間，嚴禁無關人員擅自進入演習警戒區，嚴禁各類飛行器進入演習空域，嚴禁私自拍攝部隊行動情況，嚴禁擅自通過各類媒體平台傳播任何演習有關信息。

另，央視新聞1日上午報導，為持續推動打擊緬北電信網絡詐騙犯罪專項行動向縱深發展，近日，中國警方與緬甸警方開展國際警務執法合作，首次在緬北木姐地區開展聯合打擊行動，成功抓獲807名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人。其中，緬甸籍犯罪嫌疑人455名，中國籍犯罪嫌疑人352名。

報導稱，按照雙方協定，中國籍犯罪嫌疑人已於3月31日全部移交中方，緬甸籍犯罪嫌疑人由緬方打擊處理。此次行動是中緬警方開展警務執法合作取得的又一重大戰果，彰顯兩國共同打擊跨境電信網絡詐騙犯罪的堅定決心和鮮明立場。

央視新聞指出，去年以來，針對緬北電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，大陸公安部持續深化與緬甸執法部門的國際警務執法合作，聯合開展了一系列打擊行動，累計有4.8萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交中方，緬北電信網絡詐騙犯罪形勢明顯好轉。

大陸公安部稱，中國警方將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，持續深入開展聯合打擊行動，堅決剷除詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民群眾生命財產安全。

中緬警近日再度於緬北地區聯合打擊電信網路詐騙集團，共逮捕807名犯罪嫌疑人。（圖／取自央視新聞）
中緬警近日再度於緬北地區聯合打擊電信網路詐騙集團，共逮捕807名犯罪嫌疑人。（圖／取自央視新聞）

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