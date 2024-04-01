美日菲演習前 共軍南海實戰演練

中菲南海衝突升高之際，央視昨報導，近日由中共解放軍南部戰區海軍雪山艦、廬山艦等數艘艦艇組成編隊赴南海某海域，開展高強度、跨晝夜、多課目實戰化演練，以檢驗在複雜戰場環境下官兵的應急處突能力。

此前在三月廿九日，美媒「POLITICO」引述知情美國官員及外國外交官表示，美、日、菲今年稍晚將在南海展開三國聯合海上巡邏。這是三國在區域內抗中的一大措施，很可能引發北京強烈回應，該聯合軍事行動也恐升高與解放軍爆發衝突對抗的風險。尤其有同盟關係的美菲雖早就在南海聯合巡邏，日本海上自衛隊也加入卻是頭一遭。

央視軍事微博昨發布，解放軍南部戰區在南海某海域實戰演練影片。影片畫面旁白提到，「在我航行海區有『敵』戰損武裝漁船活動，上級命令我艦立即進行補充打擊！」而在接到模擬敵情時，各艦立即組成戰鬥隊形，官兵奔赴戰位，對海空目標進行搜索、判定。在火砲的密集覆蓋下，模擬「敵」戰損武裝漁船瞬間被擊沉。

畫面顯示，在轉移機動過程中，導調組臨機設置左舷中彈起火、測距兵負傷、編隊遭受核武威脅等模擬「特情」，演練官兵迅速處置。水面威脅剛解除，空中又突發模擬特情。編隊迅速開展防空隊形並組織對抗。

共軍南部戰區海軍某大隊郭小龍表示，此次演訓的訓練場就是「未來的海戰場」。他稱，只有設難敵情險情，才能練就能打仗、打勝仗的過硬本領。

據了解，此次海上訓練，編隊緊貼實戰，多個課目同步展開，先後完成臨檢拿捕、綜合攻防、離靠漂泊艦等多個實戰化課目訓練，進一步錘鍊了編隊核心作戰能力。

近來，北京與菲律賓在南海衝突升高，兩國過去主要以「白船對白船」策略（即中國海警船對菲律賓海巡艇）在仁愛暗沙對峙。在該海域，發生雙方人員兩次登礁「對峙」，菲國海巡與大陸海警船發生碰撞，以及大陸海警以水砲攻擊菲國船隻等一連串事件。