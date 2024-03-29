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港媒：駐聯大使接任者是傅聰 張軍將出任博鰲論壇秘書長

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國下一任常駐聯合國代表可能由即將離任的駐歐盟使團團長傅聽接任。圖為他3月27日舉辦離任招待會。
中國下一任常駐聯合國代表可能由即將離任的駐歐盟使團團長傅聽接任。圖為他3月27日舉辦離任招待會。

據香港《星島日報》「中國觀察」欄目的報導，大陸駐聯合國代表張軍離任後，將由大陸駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰接任這一職務。

《星島日報》是在中國常駐聯合國代表團網站披露張軍已向聯合國官員辭行，並準備離任回國的訊息之前，就已早一步透露張軍將離任的訊息，並同時揭露張軍的新職務以及他的接任者。

據微信公眾號「中國駐歐盟使團」消息，已在中國駐歐盟使團團長、特命全權大使任上一年多的傅聰當地時間3月25日拜會歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席波瑞爾，並向他辭行。其後傅聰也陸續向多位歐盟官員辭行；據中國駐歐盟使團網站，當3月27日，傅聰和夫人黃俊舉行離任招待會。歐委會、歐盟對外行動署等歐方官員、歐洲議會議員、駐歐盟外交使節、政商學媒等各界近400人出席。

「中國觀察」稱，58歲的傅聰曾任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表、特命全權裁軍事務大使、外交部軍控司司長，熟悉國際組織方面的事務。報導說，盛傳傅聰將接替63歲的張軍擔任中國常駐聯合國代表，雖然該職務同是副部級，但肩負更重大使命。

該獨家訊息還說，張軍返回中國大陸後，將擔任博鰲亞洲論壇秘書長，繼續發揮餘熱。報導稱，據悉，本次博鰲論壇也將進行理事會換屆，改選新領導層。今年的博鰲論壇2024年年會3月26日在海南博鰲拉開序幕，並於今29日閉幕。

報導稱，博鰲論壇理事會一般3年一屆，現任李保東已經當了兩屆共6年的秘書長，現年69歲，相信即將卸任，由張軍接替。張軍出身外交部國際司，當過前國務委員唐家璇秘書，駐荷蘭大使，外交部國際經濟司司長，外交部部長助理，中國常駐聯合國代表。而巧合的是，李保東也當過常駐聯合國代表，張軍如接替他操盤博鰲論壇，並不令人意外。

博鰲論壇 歐盟 聯合國

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