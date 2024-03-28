習近平會美企、學界 稱開放不會止步

大陸國家主席習近平昨日在北京人民大會堂會見美國工商界和戰略學術界代表，澄清當前外界對於中國經濟的疑慮。習近平強調，中國的改革不會停頓，開放不會止步。他並稱，中國正在謀畫和實施一系列全面深化改革重大舉措，將為包括美國企業在內的各國企業提供更廣闊發展空間。

據路透報導，此次會議約有廿家公司受邀參加，會議持續約九十分鐘。此次會議被認為是延續去年十一月習近平訪問舊金山時，和美國企業界人士舉行的晚宴，也是中美關係因貿易政策、台灣問題、南海主權爭議跌至多年來的最低點後，雙方逐漸恢復接觸的又一象徵。

據大陸央視新聞報導，習近平向出席的美方人士強調，中國經濟是健康、可持續的。他強調，中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。「中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心。」

習近平表示，這幾年，中美關係經歷了不少波折，但去年他與美國總統拜登在舊金山會晤，最大的共識就是中美關係應該穩下來、好起來。過去幾個月，中美在政治外交、經貿財金、執法禁毒、氣候變化、人文交流等各領域保持溝通，取得了進展。

習近平並提出，不管是經貿、農業等傳統領域，還是氣候變化、人工智能等新興領域，中美應該成為對方發展的助力而非阻力。推動世界經濟復甦、解決國際和地區熱點問題，也都需要中美協調合作。美方應同中方相向而行，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

據央視新聞報導，出席這場會見的美方人士包括：美中關係全國委員會董事會主席格林伯格、黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民、高通公司總裁兼首席執行官安蒙、哈佛大學甘迺迪政府學院院長艾利森、美中貿易全國委員會會長艾倫等人。

另，據大陸外交部官網消息，大陸副外長馬朝旭昨日「應約」與美國常務副國務卿坎伯通電話，「雙方就當前中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見」，但未再透露更多細節。