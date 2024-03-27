快訊

宜蘭某國小驚傳10學生「上吐下瀉」就醫 初步排除食物中毒

黃仁勳、蘇姿丰為首！美台「科技八仙」6月3日專機渡海顯神通

高雄楠梓區路燈不停閃爍 網友直呼恐怖「清明節提早放假」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出任美副國務卿後首次 坎伯與陸副外長通電話

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國副國務卿坎伯。（美聯社）
美國副國務卿坎伯。（美聯社）

據大陸外交部網站消息，大陸外交部副部長馬朝旭27日應約與美國常務副國務卿坎伯（Kurt Campbell）通電話。這是坎伯今年2月出任副卿後，美中外交領域首次副部長級交流。

坎伯也在個人X平台發文寫道：「今天我與中國外交部副部長馬朝旭通了電話。開放的溝通管道對於負責任地管理與中國的競爭至關重要」。

大陸外交部指出，雙方就當前中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見。

在前任副國務卿薛曼去年7月退休後，坎伯在今年2月中出任副國務卿，此前他擔任白宮國安會印太事務協調總監一職。

坎伯曾在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國重返亞洲政策的推手。坎伯數度參與美中高層對話與美台高層對話，被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派。

坎伯主張對中國競爭但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表態支持強健的美台非官方關係，不支持台獨。

在此之前，2月底，中美舉行新一輪外交政策磋商。當時大陸外交部部長助理兼政策規劃司司長苗得雨，在上海和美國國務院政策規劃司司長艾哈邁德舉行磋商，層級維持司長級。

在去年11月舊金山「拜習會」後，美中兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作。包括成立中美禁毒合作工作組，展開禁毒合作，在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，展開中美兩軍戰區領導通話，建立人工智慧政府間對話，同意進一步大幅增加航班，擴大交流等。

外交部 美國

延伸閱讀

陸駐南非前大使陳曉東 任大陸外交部副部長

美國防預算首次單列「對台軍援」 北京跳腳：打壓中國只會害自己

日圓利差交易 失去魅力

坎伯會晤德外交次長 重申維持台海和平穩定重要性

相關新聞

美中副外長27日通話 就當前雙方關係交換意見

大陸與美國外交高層有了最新的接觸，雙方舉行副外長級別的通話，不過官方並未釋出過多細節，僅強調通話內容就當前雙方關係等交換...

陸學者：美國不可能在對中國的冷戰當中勝出

清華大學公共管理學院教授，國際戰略與發展研究所所長楚樹龍27日在博鰲亞洲論壇「全球地緣政治展望」子論壇中指出，沒有國家能...

日防衛省首次公布 大陸無人機在日本海上空飛行

日本防衛省統合幕僚監部26日發布，當天上午發現一架中共軍隊無偵7（WZ-7）無人偵察機在日本海上空飛行。

博鰲亞洲論壇台商參會仍冷 詹火生：未來仍有機會回溫

對於今年博鰲論壇，前副總統蕭萬長並未如以往帶團參會，且台商參與人數低，不超過五人。兩岸共同市場基金會董事長詹火生27日在...

影／付不起醫療費！7旬翁赴陸掃墓突發病 台辦、陸辦善意募款協助

一名年約70歲吳姓老翁在今年3月6日前往大陸，本來要到老家廣西掃墓，先提前到福州旅遊，不料卻因身體不適送醫，經醫生診斷為...

北京取消離婚3年內不能買房的政策

據北京市住房和城鄉建設委員會27日官網公告顯示，一則於2021年發布的《北京市住房和城鄉建設委員會關於進一步完善商品住房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。