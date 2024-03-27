出任美副國務卿後首次 坎伯與陸副外長通電話

據大陸外交部網站消息，大陸外交部副部長馬朝旭27日應約與美國常務副國務卿坎伯（Kurt Campbell）通電話。這是坎伯今年2月出任副卿後，美中外交領域首次副部長級交流。

坎伯也在個人X平台發文寫道：「今天我與中國外交部副部長馬朝旭通了電話。開放的溝通管道對於負責任地管理與中國的競爭至關重要」。

大陸外交部指出，雙方就當前中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見。

在前任副國務卿薛曼去年7月退休後，坎伯在今年2月中出任副國務卿，此前他擔任白宮國安會印太事務協調總監一職。

坎伯曾在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國重返亞洲政策的推手。坎伯數度參與美中高層對話與美台高層對話，被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派。

坎伯主張對中國競爭但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表態支持強健的美台非官方關係，不支持台獨。

在此之前，2月底，中美舉行新一輪外交政策磋商。當時大陸外交部部長助理兼政策規劃司司長苗得雨，在上海和美國國務院政策規劃司司長艾哈邁德舉行磋商，層級維持司長級。

在去年11月舊金山「拜習會」後，美中兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作。包括成立中美禁毒合作工作組，展開禁毒合作，在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，展開中美兩軍戰區領導通話，建立人工智慧政府間對話，同意進一步大幅增加航班，擴大交流等。