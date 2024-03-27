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習近平會見美國工商界：分歧永遠存在 但求大同存小異

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。 央視新聞微博號視頻
大陸國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。 央視新聞微博號視頻

央視新聞，3月27日，國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。習近平指出，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷累積共識。

據央視新聞微博號的視頻，習近平說，不是有人問到嗎，中美你中有我、我中有你是怎麼回事？就是通過交流嘛！交流、合作，最後交融，那不就你中有我、我中有你嗎？他說，思想上也是一樣的，不同分歧永遠會存在，因為人跟人是不一樣的，一家人也不一樣，；但求大同、存小異，建立更多的共識，國家之間、家庭之間，家庭內部、親人之間也是這樣的。

他說，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來也要靠人民創造。兩國各界人士要多來往、多交流，多合作。

央視 習近平

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