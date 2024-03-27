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回應李文忠籲兩岸官方交流 陸國台辦：解鈴還須繫鈴人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華27日就綠營背景得退輔會副主委李文忠的說法，指出解鈴還須繫鈴人。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華27日就綠營背景得退輔會副主委李文忠的說法，指出解鈴還須繫鈴人。（記者廖士鋒／攝影）

民進黨已經執政8年，未來還將至少延續4年，兩岸官方沒有對話，也引起台海局勢持續緊張，對於退輔會副主委李文忠建議調整綠營「逢中必反」的基調，向北京釋出善意，大陸國台辦則回應「解鈴還須繫鈴人」，再度向綠營喊話，「願在一個中國原則基礎上，同台灣各政黨、團體和代表人士加強交流溝通」。

陳斌華27日上午在記者會上，就李文忠的表態回應指出，無論是誰，不管他以前有過什麼主張，只要現在願意在一中原則基礎上參與推動兩岸關係和平發展，大陸都歡迎。他強調，「唯有民進黨當局放棄『台獨』分裂立場，停止勾連外部勢力謀『獨』挑釁，改變『逢中必反』的對抗思維，回到體現一中原則的「九二共識」上來，台海地區才能保持和平穩定」。

至於大陸是否願雙向伸出友誼之手、在5月20日後與賴清德互動，陳斌華則指出，心病終須心藥治，解鈴還須繫鈴人。他強調，大陸願在一個中國原則基礎上，同台灣各政黨、團體和代表人士加強交流溝通。「民進黨頑固堅持『台獨』分裂立場，是其與我們交往的根本障礙」。

此前在2月28日，就民進黨中國事務部吳峻鋕表示台獨黨綱「已是歷史文件」，不必再另宣布台獨，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應本報記者提問指出，「台灣任何政黨，只要承認一個中國原則，同我們交往都不存在障礙」。

她強調，民進黨只要改變「台獨」立場，「我們與之交往、對話的大門是敞開的。但如果堅持『台獨』立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，則交往、對話都無從談起」。

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