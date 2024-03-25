快訊

台股高股息ETF將改走「申請核准制」 這四檔高股息ETF打頭陣

中和一家三口成乾屍留8旬翁獨活 監察院糾正新北市府

聽新聞
test
0:00 / 0:00

諾魯總統訪北京喊一中 習近平回稱「有光明前途」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國家主席習近平（右）在和諾魯總統阿迪昂會談前，於北京人民大會堂為其舉行歡迎儀式。取自央視
大陸國家主席習近平（右）在和諾魯總統阿迪昂會談前，於北京人民大會堂為其舉行歡迎儀式。取自央視

今年初南太平洋島國諾魯與我斷交，和中國大陸復交後，諾魯總統阿迪昂近日訪陸，他在25日下午和大陸國家主席習近平舉行會談，表示願恪守「一個中國原則」，不斷深化對華合作。習近平說，今年1月諾魯做出的政治決斷，是符合歷史大勢、順應時代潮流之舉，「友好不分先後，只要開啟，就會有光明前途」，並稱願提供「不附加政治條件的援助」。

阿迪昂24日至29日赴陸進行國是訪問，這也是中諾復交後，兩國領導人首次會晤。據新華社，會談前，習近平在北京人民大會堂北大廳為阿迪昂舉行歡迎儀式，當晚還在人民大會堂金色大廳為阿迪昂舉行歡迎宴會。

習近平指出，「今年1月，諾魯作出堅持一個中國原則、同中國復交的政治決斷，這是符合歷史大勢、順應時代潮流之舉。」他說， 友好不分先後，只要開啟，就會有光明前途。合作不論大小，只要真誠，就會有豐碩成果。中方願和諾方一道，開創中諾關係的美好未來。

習近平還說， 中方堅定支持諾魯維護國家主權、安全、發展利益，堅定支持諾魯獨立自主走符合本國國情的發展道路，願和諾方加強各層級、各領域交流對話，不斷增進相互理解和信任，夯實兩國關係的政治基礎。

習近平也稱，歡迎諾魯成為另一個與中國大陸簽署共建「一帶一路」合作文件的國家，願拓展貿易投資、基礎建設等領域務實合作，為諾魯實現自主永續發展提供「不附加政治條件的援助」。雙方要加強教育、文化、衛生、青年等各領域交流，歡迎更多諾魯青年來大陸深造，願提供應對氣候變遷援助等。

據中方發布訊息，阿迪昂說，不久前，諾魯決定站在歷史正確一邊，在承認和堅持「一個中國原則」基礎上和中國大陸恢復外交關係，這是諾中關係的一個重要里程碑。他稱，諾魯高度讚賞中方一貫堅持大小國家一律平等，願恪守「一個中國原則」，不斷深化對華合作，以諾中復交為重要契機，和中方相互尊重、增進理解，加強人員往來和各領域合作，並表態願積極參與共建「一帶一路」，和中方就應對氣候變遷加強合作等。

據中方發布，會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、落實全球發展倡議、經濟發展、農業等領域多項雙邊合作文件。另，雙方將發表《中華人民共和國和諾魯共和國聯合聲明》。

同一日，習近平還會見了加勒比海島國多米尼克的總理斯凱里特。多米尼克於2004年與我斷交，今年也是多米尼克與中國大陸建交20周年。

據中方發布，習近平說， 歡迎多方搭乘「中國式現代化」的快車，拓展兩國經貿、基礎建設、農業、醫療衛生等領域合作，願繼續為多明尼克經濟社會發展提供力所能及的幫助等。斯凱里特也表示，20年前他做出與中國大陸建立外交關係的「正確決策」，表態多方堅定恪守「一個中國原則」，和「支持中國實現完全統一的正義事業，反對任何干涉中國內政的行為」。

習近平 諾魯

延伸閱讀

陸委會諮委：習近平對台灣內部統一力量抱有期望 沒有對台動武的理由

日學者談習近平統一台灣劇本 結局是「蔣介石化」

「馬習二會」將實現？大陸國台辦：會妥善做好活動安排

傳習近平下周會見美國商界領袖 知情人吐內幕：也有可能最後一刻取消

相關新聞

諾魯總統訪北京喊一中 習近平回稱「有光明前途」

今年初南太平洋島國諾魯與我斷交，和中國大陸復交後，諾魯總統阿迪昂近日訪陸，他在25日下午和大陸國家主席習近平舉行會談，表...

葉倫4月將訪陸？陸外交部未直接回答：中美就經貿問題保持溝通

美媒日前報導指美國財政部長葉倫將於4月訪問中國。中國外交部今天表示，中美一直就經貿問題保持著溝通，中美經貿關係保持健康穩...

大陸防長董軍會柬埔寨陸軍司令 籲進一步深化戰略溝通

大陸國防部長董軍25日會見來訪的柬埔寨陸軍司令毛索潘，強調雙方應進一步「深化戰略溝通、用好合作機制、提升合作質效，為維護...

大陸上周才否決…安理會表決加薩停火最新決議 陸外交部：盼儘速通過

中國今天表示，支持要求加薩「立即」停火的最新決議案。聯合國安全理事會（UNSC）今天將對這項決議案進行表決，而中國及俄羅...

持續升溫 陸副外長就仁愛礁運補向菲提「嚴正交涉」

中菲南海角力持續升溫，就23日陸海警對進入南沙群島仁愛礁（我稱仁愛暗沙）鄰近海域的菲律賓運補船採取採「管制措施」，後菲方...

香港基本法23條通過 神職人員「進退兩難」：憂被告解觸法

香港國安條例讓神職人員進退兩難。香港立法局上週火速通過香港基本法23條，禁止叛國、煽動叛亂等行為以及處罰得知未通報。對此…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。