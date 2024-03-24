快訊

漲電價效應／房東電費提高20％ 租屋族哀嚎：被扒二層皮

科技業做1年就買千萬房刷新她三觀 一票人搖頭：00940證明台人超有錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中菲南海博弈 美智庫：中美應避免因仁愛礁爆發衝突

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為菲律賓於1999年擱淺在仁愛礁上的「馬德雷山號」登陸艦。（路透）
圖為菲律賓於1999年擱淺在仁愛礁上的「馬德雷山號」登陸艦。（路透）

中菲南海衝突不斷升級，美國智庫史汀生中心東亞計劃共同主任孫韻表示，中菲關於坐灘仁愛礁的馬德雷山號的博弈，儼然成為今年中美關係最具不確定性的風險之一。她指出，雖然大多數分析認為仁愛礁的局勢將向著長期、低烈度的灰色地帶方向發展，但考慮到目前中菲博弈的頻率和激烈程度，任何對峙都將導致危機的迅速升級。中美雙方應避免因仁愛礁問題爆發衝突。

孫韻在美國之音發表的評論指出，中菲南海衝突已成為今年美中關係最具不確定性的三大風險之一，而另外兩個潛在風險即是民進黨總統當選人賴清德的「520就職演說」，以及美國11月的總統大選。

她表示，雖然大多數分析認為仁愛礁的局勢將向長期、低烈度的灰色地帶方向發展，但考慮到目前中菲博弈的頻率和激烈程度，任何對峙和摩擦都將導致危機的迅速升級。其中，又以美國對菲律賓的聲援最為緊張。美國強調對菲的武裝攻擊將觸發《美菲共同防禦條約》，顯示美中在南海關於仁愛礁可能產生的升級應受到充分重視和考慮。

孫韻提到，中菲對馬德雷山號現狀解讀不同，雙方因而多次對峙。依菲律賓角度，20多年來，菲國一直在馬德雷山號上駐紮其士兵，作為菲律賓對此爭議珊瑚礁行使主權、管轄權及實際控制的實證，而運送建築材料加固馬德雷山號是自然而然的選擇。

但從中方政策認知來看，中菲就馬德雷山號的問題曾達成過「君子協議」，即中方允許菲方向馬德雷山號上的駐紮人員運送補給，但菲律賓不會藉機試圖加固船體。

孫韻補充，就美國角度而言，衡量仁愛礁問題的底線在於維持當地的「現狀」。對美菲來說，馬德雷山號的存在本身就是現狀，因此菲律賓加強船體是維持現狀的具體手段。而美國當然也會支持菲律賓的船體加固行動。

孫韻稱，中方或許合理認為只要避免使用海軍，同時將武力保持在低強度（如水砲或碰撞），就可相對安全不致觸發美國介入。然而，上述判斷在現實中可能會受到現場情勢不受控的挑戰。如果使用水砲或碰撞導致菲律賓人員的死亡或重傷，那麼情況不會如中方想像的容易解決。

孫韻認為，中美應避免因仁愛礁問題爆發衝突。「介入」並不是非黑即白，而是由淺到深的系列選擇。中美雙方都已認知，仁愛礁的鬥爭將會以長期、低烈度的灰色地帶手段為主，而不太有可能產生迅速有效的一攬子解決方案。

鑑於今年美中關係出現緩和趨勢，她表示，危機升級非任一方樂見的情景，且自去年中美舊金山領導人峰會以來，中美在地區發生的軍機、軍艦「不安全互動」已大量減少。「若因小（仁愛礁）失大爆發衝突，實非中美國家利益之所在。」

美國

延伸閱讀

學者警告 中菲仁愛礁糾紛恐升級為小規模軍事衝突

中菲仁愛礁衝突升高 陸國防部警告菲國勿挑戰中方底線

菲船員又遭陸海警水砲擊傷！菲證實補給船遭強攻 釀人員受傷船隻毀損

菲律賓控陸水砲射擊補給船 雙方再於南海對峙

相關新聞

學者警告 中菲仁愛礁糾紛恐升級為小規模軍事衝突

中菲23日在南海仁愛礁再爆衝突，雙方船隻險些相撞，這也是兩國在南海近三日內的第二次爭端。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關...

中菲仁愛礁衝突升高 陸國防部警告菲國勿挑戰中方底線

中菲在南海仁愛礁的衝突持續升溫，大陸國防部發言人吳謙24日上午警告菲律賓，停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，...

陸官方發布消息 彭麗媛赴長沙調研結核病防治工作

中國國家主席習近平的夫人彭麗媛在大陸官場的腳色日益受到關注。3月24日為世界防治結核病日，大陸國家衛生健康委員會24日罕...

中菲南海博弈 美智庫：中美應避免因仁愛礁爆發衝突

中菲南海衝突不斷升級，美國智庫史汀生中心東亞計劃共同主任孫韻表示，中菲關於坐灘仁愛礁的馬德雷山號的博弈，儼然成為今年中美...

北韓代表團會王毅：涉台、涉疆及涉港議題 支持中方措施

大陸持續拓展多邊外交。23日，大陸外交部長王毅在北京會見北韓勞動黨中央政治局候補委員、國際部長金成男率領的代表團。大陸外...

70歲退休醫變巴黎女模 奇幻旅程從「一天一件兒舊衣」開始

登上巴黎時裝周的伸展台，是許多女星、名模的夢想。日前義大利時裝品牌Ｍiu Miu在巴黎舉行的2024秋冬大秀，卻有個來自大陸的70歲老太太，與一眾明星、名模同台走秀，引發眾人關注。這位被稱為「覃阿姨」的老太太本名覃惠蘭，她大半輩子跟「時尚」根本扯不上邊。她這一生穿得最多的衣服是白袍，退休前的她是名內科醫師。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。