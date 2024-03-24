23條立法生效 港官員轟布林肯

香港二十三條立法完成，「維護國家安全條例」昨天刊憲實施。港府主要官員分頭出動表態稱此後香港要開始「發展經濟、改善民生」。港官並反擊各地的不友善言論，首日砲口對準美國國務卿布林肯。

香港特首李家超昨天表示，從這天起香港國家安全得到更有效保障，讓香港可以無後顧之憂，輕裝上陣。會繼續帶領香港全力聚焦發展經濟，改善民生，維持香港長期繁榮穩定，共同創造更璀璨、更豐盛的未來。

港府財政司長陳茂波說，相信二十三條立法有利穩定信心和投資環境。香港會繼續舉辦各項盛事，邀請不同國家的代表來港親身了解。香港本月底會舉辦「裕澤香江」高峰論壇，希望吸引全球頂尖家族來港，進行高層次、小範圍交流，有些家族希望「悶聲發大財」，當局亦會根據個別情況協助他們落戶。

對於同為香港基本法要求香港落實普選，港府律政司長林定國說，二十三條立法是香港完成拖欠多年的憲制責任，但目前不是合適時候推動普選，基本法亦無規定何時落實。香港政府立場很清晰，完成了二十三條立法，下一步最重要做的是全力拚經濟、謀發展，不希望在這時分心，處理一些可能很具爭議性的政治性問題。林定國又說，最近美國、英國及澳洲等國家，不友善抹黑本港通過條例，但都「千篇一律、無新意、無內涵」。

保安局長鄧炳強批評布林肯，指布林肯對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露他的險惡用心、卑劣的政治伎倆。他還強烈敦促別有用心的外國政府停止誣衊抹黑和干預屬中國內政的香港事務，確保有關條例的評論公正持平，停止作出危言聳聽的言論。

我國安局長蔡明彥日前示警國人赴港旅遊風險增；交通部長王國材則稱，若真有類似行為，民眾便不要去了。對此，港府廿二日晚透過聲明表示，針對澳洲及「中國台灣地區」等地對「維護國家安全條例」的虛假錯誤言論，包含假借所謂外遊提示，誣衊抹黑「條例」生效後，赴港風險增加，「無須意圖亦可能觸犯法例」等，表示強烈譴責。

港府發言人表示，「條例」清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰，執法部門亦是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士的違法行為採取執法行動，並非是指稱的隨意拘捕。並稱「一般旅客不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤觸法網。」