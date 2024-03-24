兩岸觀策／無人機有陸製部件或不可恥

準總統賴清德日前參觀無人機ＡＩ創新研發中心，原意在共軍侵台倒數計時警鐘不斷的形勢下，以國防工業的先進現況，安撫國人的焦躁與憂慮。但一架攻擊性無人機的螺旋槳上，明白刻著「中國製造」的英文字樣，卻讓這一場國防秀，瞬間塌房。

賴清德可以安慰自己的是，全球武器系統中有大量大陸製零部件的案例已成為一種日常；就連美國現役的Ｆ卅五隱形戰機引擎中的稀土磁鐵，也是中國製造。美國國防部前年發現後一度暫停接收新的Ｆ卅五，最後卻無奈破例批准繼續使用該材料。原因無他，中國具有壓倒性的技術與產能而已。

甚至於，陸媒去年披露遼寧艦航母當年向民間徵求生產攔阻索時，一家生產鋼索的巨力集團在招標文件上發現，過去它出口給美國某航空公司的產品，其實就是航母用的攔阻索；這反證了美軍航母上這一屬最尖端設備的阻攔索，曾有中國製造的蹤影。

二○一二年，美國參議院武裝部隊委員會發覺，來自中國的零件被整合到美軍多個關鍵系統，其中包括空軍的全球鷹無人偵察機、海軍的綜合潛艇成像系統和陸軍的史崔克裝甲車。該委員會的報告聲稱，在大約一千八百起案件中，含有超過一百萬個來自中國的零件。請注意，這是十餘年前的數字！

美國一家智庫去年的研究顯示，從二○一八年至二○二二年，向美國國防工業提供半導體及相關設備的中國一級供應商就有四七一家，超過美國本土以外的任何其他國家，而二級供應商也達到二九九家。中國供應商並在十二個關鍵領域出現反超，包括生物技術、核子現代化、高超音速和太空技術。

當美國這一全球最強大軍事霸權的武器系統裡，都無法倖免於中國零件、設備或材料的滲透，那區區一個台灣所研發的武器，譬如這次無意中露餡的攻擊無人機螺旋翼馬達，用一點中國部件，好像就顯得不那麼可恥。就如前述，連全球鷹這種頂級無人機都有中國零件，咱們的小無人機用點中國料件，似也只是小菜一碟！

但從這卻可窺知一個並不令人舒服的真相：就是在供應鏈的層次上，無論軍事或非軍事用途，中國大陸的製造能量已成全球忽視不了、也無法繞開的存在。

無論是在生產的數量、速度，或是在種類、範疇上，以美國為首的西方陣營都已難與匹敵。如果華盛頓試圖將世界帶入一場對中國的熱戰，不無可能出現如下場景：啟戰幾天後即發現，為此開動的武器生產線在多個環節無預警斷鏈，戰爭必須被迫終止。這與烏克蘭土地上進行持久的損耗戰不同，當其目標是中國時，中國恐有雄厚實力讓北約的兵工廠陷入停擺。

德國總理蕭茲在一場座談會上說：「中國建設城市的速度比我們批准建造一棟房屋還要快」，十分形象地說明中西這一生產力上的懸殊差距。而看過這一幅戰爭機器的全景圖像之後，台灣的主政者更該領悟：企圖以一場戰爭為台獨火中取栗，將是一場徒然。

台灣當然要有正常的戰備，但不斷購置、研發各類武器，將整副心思都押在自以為是的「終須一戰」，卻是搞錯方向；兩岸難題終究得要靠政治解決，而不是人家眼中那點微不足道的武器。