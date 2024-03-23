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基本法23條生效 港警國安處：全力進行國安審查

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
香港警務處國安處表示，將全力調查危害國家安全犯罪案件，進行反干預調查和進行國家安全審查。（取自香港警務處官網）
香港警務處國安處表示，將全力調查危害國家安全犯罪案件，進行反干預調查和進行國家安全審查。（取自香港警務處官網）

香港基本法23條「維護國家安全條例」今起生效，香港警務處國家安全處表示，將會繼續全力執行相關法例，職責包括收集分析涉及國家安全的情報資訊、調查危害國家安全犯罪案件、進行反干預調查和進行國家安全審查等。

港警國安處表示，會繼續肩負起維護國家安全，保障香港繁榮穩定的重要使命，貫徹落實執行香港國安法與「維護國家安全條例」，有法必依，執法必嚴，違法必究， 確保國家安全免受威脅，讓香港市民安居樂業。

據港警國安處列出的六項將全力執行的職責，包括：1，收集分析涉及國家安全的情報資訊；2，部署、協調、推動維護國家安全的措施與行動；3，調查危害國家安全犯罪案件。

4，進行反干預調查和進行國家安全審查；5，承辦香港特別行政區維護國家安全委員會交辦的維護國家安全工作；6，執行香港國安法及「維護國家安全條例」所需的其他職責。

「維護國家安全條例」昨經香港特首李家超簽署，今起正式刊憲生效。李家超指出，「條例」今日正式生效，標誌著香港特區終於完成基本法的憲制責任，完成了歷史使命，「不負中央所托，不負國家信任」。

他還說，這是貫徹「一國兩制」方針的必要工作，確保「一國兩制」中「一國」的國家安全得到有效保障和「兩制」的香港特區長期繁榮穩定。

香港保安局局長鄧炳強說，新法例生效後，潛逃者是首要的執法目標，會盡快評估是否實施。

但對此，我政府部門已示警民眾赴港旅遊風險增加。陸委會副主委兼發言人詹志宏21日呼籲港府，應以保障自由與人權為重，確保一個讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。

一國兩制 國安法 李家超 港警 香港特首

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