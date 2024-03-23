港媒：港23條光速立法 港澳辦高層慶功

香港廿三條立法「維護國家安全條例」十九日三讀通過，廿三日生效實施，立法過程僅五十天，港媒稱「光速」，背後是北京督戰，展現中央對港全面管治權，具體而言就是監督權。

星島日報專欄「中國觀察」昨天刊文表示，廿三條立法由一月底宣布展開公眾諮詢，到立法會全票通過，前後僅五十天。在此之前，大陸港澳辦主任夏寶龍十日已經現身深圳，十多天來一直坐鎮深圳關注香港的立法進展。

報導稱，立法三讀通過後，夏寶龍廿一日在深圳會見香港特首李家超一行，「聽取有關工作情況匯報」。港澳辦官網公布夏寶龍與李家超排排坐、露出燦爛笑容的照片，「顯然這是一場慶功表彰的會見」。這場會見，港澳辦高層幾乎全部出動，包括四名副主任周霽（常務）、鄭雁雄（身兼香港中聯辦主任）、王靈桂、農融。其他參加官員還包括中聯辦副主任劉光源、全國港澳研究會會長鄧中華、外交部駐港副特派員李永勝、中央港澳辦一局長王振民。

文章稱，根據照片，坐在王振民旁邊的是中央港澳辦六局局長肖學軍。六局的前身是港澳辦國家安全司，「承擔協調特别行政區開展維護國家安全有關工作」，這也是肖局長首度公開亮相，他曾在中共中央辦公廳工作，屬於中南海空降的局長。

為「慶祝」立法成功、提振信心，港府特別安排與廿五家引進的重點企業簽約，成立研發中心或區域業務總部，涉及健康科技、ＡＩ數據科學、金融科技等產業。

環球時報報導稱，香港「引進辦」廿日舉辦「重點企業夥伴簽約儀式」，參與簽約的企業有六家來自美國，包括生物科技企業「優基科技」、人工關節創新公司「寬岳骨科」、國際物流支付平台PayCargo等。另有十九家企業來自內地，部分已在港上市。

報導稱，香港特首李家超出席簽約儀式時表示，連同去年十月的首批公司，已有約五十家具備實力的企業先後來港開啟或擴展業務，它們來自生命科技、金融科技、人工智慧等產業，預計為香港帶來超過四百億港元的投資以及一點三萬個就業機會。