南海局勢緊張 陸專家：有代理人但無代理人戰爭

南海近期局勢緊張，尤其大陸跟菲律賓在黃岩島、仁愛暗沙、鐵線礁等地的爭端不斷，美軍也持續有所作為，但是大陸南海問題專家則強調，南海局勢雖然會越來越動盪，但不至於有軍事衝突，有「代理人」但無「代理人戰爭」。

大陸知名地緣政治智庫「南海戰略態勢感知」22日下午在北京郵電大學會議中心舉辦《2023年美軍南海活動不完全報告》發布會，揭露美軍2023年在南海活動的不完全紀錄，這次是該智庫第6次發布年度報告。

「南海戰略態勢感知計畫」主任、北京大學海洋戰略研究中心主任胡波指出，2023年美軍在南海、台海周遭動作，主要包含有三個航母打擊群6次進入南海活動、2個兩棲戒備群進入南海活動、至少11艘攻擊核潛艇和2艘戰略導彈核潛艇出現在南海與周邊海域，16批次30架次B-52或B-1B轟炸機前往西太平洋巡航，大型偵察機空中抵近偵查約1000架次，4艘海洋監視船和3艘海洋測量船累計在南海活動314艦日、美軍軍艦6次穿越台灣海峽、P-8A反潛巡邏機5次穿越台灣海峽。

他直言，美軍的活動基本上是365天沒有空窗期。去年美軍在南海「闖島式航行自由行動」也有所增加，達到6次，僅低於2020年的9次，涵蓋西沙與南沙群島。

對於菲律賓與大陸的爭端，胡波指出，美國提供菲律賓外交、情報等支持，沒有要「下場」，僅是利用菲律賓地理位置推進印太戰略，也不希望事情搞大。菲律賓很多訴求美國沒有滿足、包含要求美國親自下場、啟用美菲共同防衛協定等，美菲聯合巡航則在敏感島礁海域之外。

就菲律賓改變現狀之處，胡波提到已涉及仁愛暗沙、黃岩島、鐵線礁、牛軛礁等，他直言菲律賓「不會停」，很多人認為責任在美國，但他認為更大的問題是出在菲律賓本屆政府的盤算身上，回顧菲律賓「每次在海上搞動作」都是中美發生大事或者大陸有巨大困難，例如故意坐灘仁愛暗沙的菲軍艦馬德雷山號，前兩天就是北約轟炸大陸駐南斯拉夫大使館。

他認為，可以預料南海形勢會變得越來越動盪，但在可預見的將來應該不至於發生武裝衝突，美國對北京軍事政策首要目的是威攝，次要才是打贏與大陸的軍事衝突。「實際上準備打仗並不代表要打仗，美國在南海還是在準備打仗的階段。有代理人但沒有代理人戰爭，目前天花板還是存在」。他也強調這幾年他們的「感知計畫」為「促進中美軍事良性互動與危機管理」做了非常多努力。