《維護國家安全條例》通過後首日 25家企業簽約落腳香港

《俄羅斯衛星通訊社》報導，在香港立法會全票通過《維護國家安全條例》後的第一天，25家外來企業與香港特區政府引進重點企業辦公室（引進辦）簽約，成立研發中心或區域業務總部。《環球時報》也報導，《維護國家安全條例》通過後的第一天，25家外來企業與香港引進辦簽約，成立研發中心或區域業務總部，涉及健康科技、AI數據科學、金融科技等產業。

香港特首李家超在2022年《施政報告》中提出設立「引進辦」，幫助香港「搶企業」。引進辦由香港特區財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，以引進到港。

《環球時報》報導稱，香港引進辦20日舉辦「重點企業夥伴簽約儀式」，參與簽約的企業中有6家來自美國，包括生物科技企業“優基科技”、人工關節創新公司「寬岳骨科」、國際物流支付平台PayCargo等。另有19家企業來自內地，部分已在港上市。

報導稱，香港特區行政長官李家超出席簽約儀式時表示，連同去年10月的首批公司，已有約50家具備實力的企業先後來港開啟或擴展業務，它們來自生命科技、金融科技、人工智慧等產業，預計為香港帶來超過400億港元的投資以及1.3萬個就業機會。

李家超表示，在「一國兩制」下，香港是全球唯一同時擁有中國優勢和全球優勢的城市，能夠為希望打入中國市場的國際企業以及願意擴大全球業務的內地企業，擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，相信落腳企業可繼續在港蓬勃發展。

香港財政司司長陳茂波透露，「引進重點企業辦公室」今年將接觸全球300多個重點企業，相信未來幾個月內會達成更多合約，有更多企業在香港落腳。

總部位於美國的B2B支付解決方案供貨商「PayCargo」亞洲區商務總監羅日昇表示，由於香港擁有完善的物流基建，公司會在港設立辦公室，希望招募銷售、客戶服務及人工智慧科技方面的人才，若香港有適合機會，會將早前募集到的部分資金用於發展香港業務。

也在這次簽約的「優必選」首席品牌官、香港辦公室總裁兼亞太區總裁譚旻表示，未來會在香港成立研究院，在特種服務機器人、智慧物流、樂齡科技（針對人口老化現象衍生出的科技產品）方面展開國際化研究，3至5年內計畫設立超過200人的團隊，包括銷售、科學研究、國際營運人員。

「百圖生科」行政總裁劉維表示，把香港作為未來幾年發展的「橋頭堡」，並已開始在港租用辦公室，承諾未來3年會持續加大在港投入，積極推動其合作夥伴來港。支付科技平台企業「移卡」創辦人兼CEO劉穎麒也稱，移卡將香港視為國際業務發展的重要總部，過去2年在港業務團隊擴大超兩倍，未來將繼續加大投入擴張業務團隊。