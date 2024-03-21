陸全國人大副委員長赴新疆調研：推進民族事務法律建設

大陸官方甫於2月出版「中華民族共同體概論」統編教材，「兩會」也剛結束，中共政治局委員、大陸全國人大副委員長李鴻忠近日到新疆調研，強調要「紮實推進涉民族事務法律法規體系建設，把強化中華民族的共同性、增強中華民族共同體意識作為首要考慮」。

根據新華社報導，李鴻忠是於18日到20日在新疆調研，所到之處包含烏魯木齊市、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、喀什地區，調研內容有促進民族團結、社會穩定的成就經驗、考察推進國家通用語言文字教育進展、就促進宗教和諧進行交流等。

李鴻忠還在烏魯木齊出席座談會，「就有關民族事務法律研究工作」聽取意見建議。他強調，要「堅持依法治理民族事務，推動黨的民族工作高質量發展」。要在黨中央集中統一領導下，「紮實推進涉民族事務法律法規體系建設，把強化中華民族的共同性、增強中華民族共同體意識作為首要考慮，彰顯維護民族團結的國家意志、人民意志」。

上述這番談話，透露目前中共的立法工作已關注到民族事務領域。

根據新華社2023年9月受權發布的「十四屆全國人大常委會立法規劃」，與民族事務相關立法主要是「民族團結進步促進法」、「國家通用語言文字法（修改）」，後者列為第一類項目，即「條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案」，前者則是第二類，即「需要抓緊工作、條件成熟時提請審議的法律草案」。

大陸全國人大民族委員會2024年1月公布的報告提到，作為「民族團結進步促進法」提請審議機關和牽頭起草單位，民族委員會在立法過程中，「將緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識這一新時代黨的民族工作和民族地區各項工作的主線，構建各民族共有精神家園，促進各民族交往交流交融，深入開展民族團結進步創建」，把民族團結進步事業納入法治軌道，「夯實民族事務治理體系和治理能力現代化的法制基礎」。

而對於「國家通用語言文字法修訂草案」，大陸全國人大教科文衛委2021年底曾指出，草案初稿著重從「進一步突出國家通用語言文字的主體地位」、加強網路空間語言文字監管、積極應對社會語言生活中「外國語言文字過多過濫現象」、增強法律的針對性和執行力等方面進行修改。